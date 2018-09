Half Marathon via Pacis: a Roma 7500 atleti hanno corso per la pace

Settemila e cinquecento runner si sono dati appuntamenti in via della Conciliazione. Tanti sono stati gli atleti che nella mattinata di domenica 23 si sono cimentati nella Roma Half Maraton via Pacis. Persone di tutte le età hanno si sono cimentate sui saliscendi del centro capitolino, per offrire con la propria performance sportiva, una testimonianza di pace. Con loro anche tante famiglie che si sono dedicate alla non competitiva di 5 chilometri, la Run For Peace.

L'organizzazione

L'evento è promosso da Roma Capitale e dal Pontificio Consiglio della Cultura, Dicastero della Santa Sede, e organizzato dalla FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera -, con il patrocinio e la collaborazione del MIBAC e il patrocinio del CONI, CIP, Comunità Europea, MIUR, Regione Lazio, ICS, CESV, CSI e della Nelson Mandela Foundation che, ha inserito la Via Pacis tra gli eventi internazionali commemorativi del centenario della nascita di Nelson Mandela.

La presenza istituzionale

Alla partenza erano presenti la Sindaca di Roma Virginia Raggi, il sottosegretario del Pontificio Consiglio della Cultura Mons. Melchor Sanchez de Toca, il Presidente Fidal Alfio Giomi, il presidente dell'EAA Svein Arne Hansen, l'Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini Daniele Frongia, la vice presidente del Coni Alessandra Sensini (che poi ha corso la non competitiva di 5 chilometri), il rappresentante dell'ufficio di Presidenza della Regione Lazio Roberto Tavani, l'ambasciatore del Sudafrica Shirish M. Sonie e quello del Kuwait Sheikh Ali Khaled Al Sabah, i rappresentanti della Comunità Europea e i rappresentanti delle diverse comunità religiose coinvolte nell'evento che hanno letto ciascuno un messaggio: S.E.R. Mons. Paolo Selvadagi, Vescovo Ausiliare Diocesi di Roma Consultore del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, REV. Tim Macquiban, Ministro Chiesa Metodista Ponte S.Angelo, Gertrud Wiedmer, Kirchmayer Ursula e Lauckner Alberti Maria della Comunità Evangelica Luterana Tedesca, Alessandro Benedetti e Emilia Mazlum Cosetta Scotto di Freca della Comunità Baha'i, Padre Vladimir Laiba della Chiesa Greco-Ortodossa di San Teodoro al Palatino-Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli, Svamini Shuddhananda Ghiri, Lilamaya Devi e Kamala Devi dell'Unione Induista Italiana, Imam Salah Ramadan, Omar Camiletti e Hassan Batal del Centro islamico Culturale d’Italia (Grande Moschea di Roma), Giorgio Raspa, Gianfranco Keiko Lustrissimi e Roberto Petrignani dell'Unione Buddhista Italiana, il rabbino capo della Comunità ebraica Riccardo Di Segni e la Presidente della Comunità ebraica di Roma Ruth Dureghello.

Gli speaker per la pace

Fra i tanti runner che hanno partecipato alla non competitiva di 5km anche una speciale squadra composta da ascoltatori e conduttori di Radio 2: la ‘Radio2 Run For Peace’ ha corso per dire ‘No alla violenza, No al razzismo, No alla discriminazione di ogni genere e provenienza’. A capitanare la squadra di Radio2 è stata Silvia Boschero, conduttrice della trasmissione “La versione delle due” insieme ad Andrea Delogu. Ieri sera, alla vigilia della Rome Half Marathon Via Pacis, Rai Radio 2 ha trasmesso in diretta dal villaggio Runfest in Piazza del Popolo un concerto che ha visto sul palco del Vertical Movie artisti del calibro di Mario Venuti, Mahmood, Ainè. Il concerto è stato trasmesso live sulle frequenze 2.0 di ‘Radio2 Indie’, la nuova radio digitale della rete, e sulla pagina Facebook di Radio 2.

I vincitori di questa seconda edizione

Dopo il successo nella prima edizione dell'azzurro Eyob Faniel, a scrivere il proprio nome nell'albo d'oro della Rome Half Marathon Via Pacis è stato l'eritreo Freedom Amaniel (Lbm sport) che ha fatto gara a sé già dopo il primi chilometri, chiudendo la gara in 1h12:44. "È stata una gara dura – ha dichiarato Amaniel alla fine della competizione – perché i saliscendi sul percorso erano parecchi e la giornata era abbastanza calda. Vincere questa gara è stata una grande emozione e anche se non ho fatto il tempo che avevo previsto sono molto soddisfatto". Al secondo posto il tedesco Samalya Schafer (Runcard) in 1h14:28, al terzo Gian Pietro Atanasi (Lbm sport) in 1h16:11.

In campo femminile, a succedere nell'albo d'oro all'atleta dell'Aeronautica Militare Sara Brogiato, è stata l'ucraina Sofiia Yaremchuk (Acsi Italia Atletica) che ha fatto il vuoto alle sue spalle già dal terzo chilometro, chiudendo in 1h16:23. “Sono emozionata e felicissima di aver vinto questa seconda edizione – ha dichiarato l'atleta ucraina -. È stata una bella gara organizzata alla perfezione. Peccato per il troppo caldo che non mi ha consentito di correre al massimo delle mie possibilità”. Alle spalle di Yaremchik, con quasi dieci minuti di distacco, è arrivata Sara Carcinelli, compagna di società della vincitrice (1h26:14). Terzo posto invece per Michela Ciprietti (Podistica Solidarietà) che ha chiuso in 1h26:42.

La gara ha visto 2.111 arrivati al traguardo, oltre il 25% in più rispetto al 2017.

ORDINE D'ARRIVO MEZZA MARATONA



UOMINI:

1. Freedom Amaniel (ERI) 1:12:44

2. Schafer Samalya (GER) 1:14:28

3. Gian Pietro Atanasi (ITA) 1:16:11

4. Rafael Andrzej Nordwing (POL) 1:16:24

5. Cherkoui El Makhrout (ITA) 1:16:40



DONNE:

1. Sofiia Yaremchuk (UCR) 1:16:23

2. Sara Carnicelli (ITA) 1:26:14

3. Michela Ciprietti (ITA) 1:26:42

4. Carla Mazza (ITA) 1:28:34

5. Svitlana Sergiyivna Pashhkevych (ITA) 1:31:34