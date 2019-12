RomaOstia 2020, disegnata la nuova t-shirt

Joma torna ad essere Technical Partner della RomaOstia Half Marathon 2020 in calendario domenica 8 marzo. Il brand spagnolo, ideato a Portillo de Toledo nel 1965 per opera di Fructoso López e leader nell’equipaggiamento sportivo, dopo un anno di pausa, tornerà ad affiancare la mezza maratona realizzando le maglie tecniche per tutti i partecipanti.

Joma Sport opera nel comparto sportivo realizzando prodotti eccellenti che vanno dalle calzature all’abbigliamento. Si rivolge a squadre, atleti e praticanti con filiali dislocate in tutto il mondo: Messico, America Latina, Stati Uniti, Brasile, Italia, Cina, Regno Unito e Germania.

Nell’atletica, in particolare, l’azienda affianca da qualche anno la Federazione Nazionale spagnola con una partnership che le ha consentito di incrementare la sua presenza a livello internazionale e di stringere accordi con altre Federazioni, come Messico, Bulgaria, Bielorussia, Honduras, Malta e Portogallo.

La t-shirt ufficiale 2020 rappresenterà il top di gamma per una serie di caratteristiche tecniche, pensate e progettate per competizioni come la RomaOstia Half Marathon. Una maglia innovativa creata con poliestere MESH che conferisce al tessuto un’ottima traspirabilità e una maggiore capacità di mantenere il corpo sempre fresco e asciutto, garantendo al contempo la leggerezza, rendendola confortevole e morbida al tatto. A queste peculiarità si aggiungono altri elementi come il colletto a giro, il taglio raglan della manica e il fitting slim, tutti dettagli ideati per una miglior vestibilità, performance elevate e maggior comfort.

Un modello che Joma Sport ha realizzato anche in stretta collaborazione con gli Organizzatori della stessa mezza maratona (GSBRun - Gruppo Sportivo Bancari Romani e RCS Sports & Events). Nuova anche dal punto di vista grafico rispetto alle ultime edizioni della RomaOstia ed ispirata alla creatività della manifestazione.