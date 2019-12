Roma-Wolfsberger 2-2: qualificazione sudata per i giallorossi, rimontati due volte

La Roma ottiene la qualificazione ai sedicesimi di Europa League, così come da pronostici, anche se soffre più del dovuto contro il Wolfsberger, che rimonta per due volte il vantaggio giallorosso, fino al pareggio finale per 2-2.

L'altra partita del girone J, tra Borussia Monchengladbach ed Istanbul Basaksehir finisce invece, a sorpresa, 1-2. I turchi chiudono dunque in testa (10 punti), con la Roma (9) seconda, seguita da Borussia (8) e Wolfsberger (5).

La Roma impiega 4' per guadagnare un calcio di rigore: Dzeko viene atterrato in area e dal dischetto si presenta lo specialista Perotti che non sbaglia, firmando l'1-0. Al 10' arriva il secondo gol della Roma, ma stavolta nella porta sbagliata, cioè quella giallorossa: Florenzi devia sfortunatamente un cross avversario diretto verso il centro dell'area giallorossa: è autogol, è 1-1.

La Roma non ci sta e al 19' Perotti si inserisce in area, arrivando a tu per tu con il portiere: vede Dzeko libero al centro dell'area e gliela passa. Tutto troppo facile, è 2-1. Il primo tempo finisce così, non prima però di un cartellino giallo a Diawara (32').

Nel secondo tempo il Wolfsberger parte subito forte, colpendo un palo al 47'. Le cose per i padroni di casa non migliorano con l'infortunio di Mirante, costretto ad uscire al 62': al suo posto Pau Lopez. Un minuto dopo accade ciò che era già nell'aria, il pareggio del Wolfsberger: traversone e colpo di testa di Weissman, che sorprende la difesa avversaria e realizza il 2-2.

Fonseca si arrabbia con i suoi ed orchestra un doppio cambio: dentro Zaniolo e Pellegrini, fuori Perotti e Under. Da qui la Roma torna ad essere frizzante e propositiva, sfiorando il 3-2 più volte.

Le pagelle della Roma

MIRANTE 6,5

FLORENZI 5,5

MANCINI 6

FAZIO 5,5

SPINAZZOLA 6

VERETOUT 5,5

DIAWARA 6

UNDER 5,5

MKHITARYAN 6

PEROTTI 7

DZEKO 6,5

PAU LOPEZ (DENTRO AL 62') 5,5

ZANIOLO (DENTRO AL 67') 6

PELLEGRINI (DENTRO AL 67') 5,5

La classifica finale del Girone J

ISTANBUL BASAKSEHIR 10 PUNTI

ROMA 9

BORUSSIA M. 8

WOLSBERGER 5