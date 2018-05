Volley: Roma festeggia il ritorno in Serie A2

La partita dei sogni, non quella perfetta da 3-0 annichilendo l’avversario, ma quella che ti viene solo in mente di notte, tra le braccia di Morfeo. Poi apri gli occhi ed è tutto vero, è proprio andata così, sotto 2-0 la Roma Volley ha capovolto la partita e vinto per 3-2 (22-25, 22-25, 25-19, 25-21, 15-9) ottenendo la promozione in A2.

E' stata la notte delle stelle, una notte bellissima che rimarrà impressa a tutti per sempre. E' stata una gara dai tanti volti perchè questa squadra è partita molto male fino alla metà del terzo, poi è uscita alla grande con merito, carica, determinazione. Una partita che ha vissuto due facce, la prima brutta in cui la Roma Volley non è riuscita a esprimere il proprio potenziale e una seconda in cui è venuta fuori la squadra, il gruppo, la consapevolezza e la compattezza. La Roma Volley in questa seconda si è ritrovata e ha capovolto la situazione.

Una partenza contratta nel primo set, dove i giallorossi hanno sbagliato tantissimo in battuta e contrattacco, anche nel secondo i ferraresi hanno spinto al servizio e in attacco. La squadra di casa ha di nuovo iniziato in salita, poi ha provato a rientrare, ma ancora una volta non ha avuto la forza, mentre la Sa.Ma. ha giocato con il coltello tra i denti, più incisiva. Nel terzo la reazione di nervi dei giallorossi che hanno spinto a tutta birra, poi man mano hanno preso coraggio e anche consapevolezza, Bacci e compagni si sono rimessi in carreggiata.

Da metà parziale hanno ripreso la giusta marcia, scrollandosi di dosso la tensione. La Sa.Ma. ha iniziato a calare, mentre la Roma, guidata da Bacca e Tozzi, è stata più lucida nelle azioni. Poi una volta accorciate le distanze nel quarto c'è stata la svolta, grande carattere e consapevolezza. Una lotta punto su punto, perchè sotto 14-11 prima e 20-18 poi, i giallorossi hanno rimontato e alla fine conquistato la parità.

Nel quinto Portomaggiore aveva dato tutto, mentre la Roma Volley è venuta fuori di squadra. Ha giocato come sa con grande determinazione, ritrovando la propria anima e il proprio gioco con Borracino che ha chiuso tutto a muro, Tozzi, Bacca e Rossi a metter la palla a terra. Così il set è volato via fino al 15-9 finale con l'attacco di Nunzio Tozzi, superalativo in attacco (30 punti finali). Poi è partita la festa.