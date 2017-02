Roma in pantofole: vince il Villarreal ma i giallorossi si qualificano in relax

La Roma perde 1 a 0 contro il Villarreal, nel match di ritorno dei 16^ di finale di Europa League ma passa il turno. Dopo il 4 a 0 dell'andata i giallorossi vanno sotto con il gol di Santos Borré. Nel finale Antonio Rudiger, ingenuamente, si fa espellere. Un rosso che gli costerà l'andata degli ottavi di Europa League.

PRIMO TEMPO - Dopo l'andata, la partita del ritorno è poco più di una amichevole. Il pubblico dell'Olimpico si infiamma grazie alle giocate di Totti nel cerchio centrale del campo e sulla trequarti del Villarreal. Al 10' Soriano ci prova con un tiro-cross: palla che sbatte sulla traversa ed esce.

Al 15' il Villarreal passa. Cross di Soldado dalla destra, Vermaelen sbaglia malamente l'intervento e consente a Borré di colpire di controbalzo. Palla sotto la traversa, Alisson non può nulla. Buona la prova dei due italiani del Villarreal. Soriano è utile in fase di impostazione e si inserisce spesso, mentre Bonera dimostra la sua esperienza.

Al 33' Rodrigo Hernandez riceve al limite dell'area e scarica un gran tiro, ma Alisson respinge in angolo. Poco dopo è il turno di Soriano: ancora bravo Alisson. E' l'ultima emozione prima dell'intervallo.

SECONDO TEMPO - Ad inizio ripresa la Roma si presenta con Rudiger per Manolas. Al 49' grande risposta di Alisson su Borre, che aveva colpito a botta sicura. Il colombiano è stato perso da Vermaelen, ancora disastroso. La Roma, molle, prova a svegliarsi con Perotti che impegna Andrés Fernandez. Il Villarreal, invece, non molla e prova il tutto per tutto.

I minuti passano e la Roma gestisce il vantaggio acquisito all'andata. Nel finale Rudiger, ingenuamente, si fa espellere per un doppio giallo. Un rosso che gli costerà l'andata degli ottavi di Europa League. La Roma perde, giocando male, ma passa meritatamente il turno grazie al 4 a 0.

TABELLINO

Roma (3-4-2-1): Alisson 8; Manolas 5 (46' Rudiger 5), Vermaelen 4, Juan Jesus 5; Bruno Peres 5,5 (83' Fazio sv), Paredes 5, De Rossi 6 (76' Nainggolan 6), Mario Rui 5,5; Perotti 6, El Shaarawy 5,5; Totti 5,5. Panchina: Szczesny, Dzeko, Gerson, Salah. All. Spalletti

Villarreal (4-4-2): Andrés Fernandez 6; Rukavina 6, Alvaro 6, Bonera 6, José Angel 6; R. Soriano 6,5, Hernandez 6, B. Soriano 6 (76' dos Santos 6), Cheryshev 6 (73' Bakambu 6); Borré 7, Soldado 6 (66' Adrian Lopez 6). Panchina: Barbosa, Victor Ruiz, Jaume Costa, Castillejo. All. Fran Escribà

Marcatori: Borré (V)

Espulsi: Rudiger (R)

Ammoniti: Hernandez (V)