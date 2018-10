Roma-Viktoria Plzen: come vedere la partita in tv e in streaming

Roma-Viktoria Plzen, come vederla? Roma-Viktoria Plzen, un link streaming buono? Queste le solite domande dei tifosi della Roma prima di ogni gara di Champions League che si chiedono: "dove e come vedere in tv o in streaming on line Roma-Viktoria Plzen? C'è un sito per vedere la partita?

Streaming Roma-Viktoria Plzen: link, diretta, come vedere la partita

Roma-Viktoria Plzen in tv

Roma-Viktoria Plzen sarà sarà visibile su SkySport, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252). Gli abbonati potranno seguire il match anche grazie al servizio streaming SkyGo. Sulle frequenze di Rai Radio Uno, invece, sarà possibile ascoltare la radiocronaca della partita.

Le formazioni di Roma-Viktoria Plzen

Di Francesco è costretto a cambiare parte della formazione viste le assenze di De Rossi e Perotti, con Kolarova in forte dubbio. Per avere la meglio sul Viktoria Plzen, il tecnico si affiderà a Under e Kluivert in attacco e a Cristante e Lorenzo Pellegrini a centrocampo.

Roma (4-3-3): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Santon; Cristante, Nzonzi, Lo. Pellegrini; Under, Dzeko, Kluivert.

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Kozacik; Reznik, Pernica, Hubnik, Limbersky; Prochazka, Hrosovsky; Petrzela, Cermak, Kovarik; Krmencik.

Roma-Viktoria Plzen in streaming

C'è un link per vedere la partita gratis in streaming? La risposta a questa domanda è "no". Quelli che ancora esistono sono illegali. Roma-Viktoria Plzen, quindi, sarà disponibile in live streaming piattaforma streaming SkyGo, il servizio riservato agli abbonati di SkySport per la visione su pc, smartphone e tablet.

I pub a Roma dove vedere la Champions League

Per chi non ha Sky la soluzione potrebbe essere il pub. Tanti quelli che oggi si riempiranno per far vedere la partita. Se avete o gestite un pub o un ristorante che trasmette la partita e volete segnalarcelo scrivete a romatoday@citynews.it e saremo felici di aggiungere il vostro esercizio commerciale.

Dove vedere Roma-Viktoria Plzen in streaming: link diretta