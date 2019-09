Ssd Roma VIII, da lunedì gli open day della Scuola calcio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Quella del 9 settembre è una data segnata in rosso nell’agenda della Roma VIII. Il club capitolino inizierà da lunedì gli open day della sua nuova Scuola calcio, totalmente rivoluzionata nei protagonisti. Il patron Valerio Virzi e gli altri componenti della dirigenza hanno affidato il ruolo di responsabile del settore di base a Fabio Bartoli e quello di direttore tecnico a Luigi Di Bartolomeo. L’ex calciatore (tra le altre) di Albalonga e Lupa Frascati non vede l’ora di cominciare la sua avventura in questo nuovo ruolo. “In passato sono stato vice allenatore in Eccellenza e poi negli ultimi sei anni ho sempre allenato nel settore di base, spesso proprio nel centro sportivo della Roma VIII anche se con altre società – racconta Di Bartolomeo – Il patron Virzi mi ha prospettato questa nuova sfida e l’ho accolta con entusiasmo. L’allenatore guarda al suo “orticello”, mentre da direttore tecnico dovrò valutare tutta una serie di situazioni, dalla metodologia degli allenamenti, ai rapporti con i ragazzini e i loro genitori e altre cose ancora. Un ruolo di grande responsabilità che potrò svolgere con il supporto di una persona estremamente competente come Fabio Bartoli che ho già avuto modo di conoscere in un altro club dove lui era direttore tecnico e io allenatore”. Da lunedì il centro sportivo di via Torbellamonaca apre i battenti ai suoi piccoli calciatori, ma lo staff della Roma VIII è già al lavoro. “Lunedì c’è stato una prima riunione organizzativa con il patron Virzi e con Fabio Bartoli, mentre ieri e anche domani incontreremo gli allenatori della Scuola calcio per un discorso di programmazione”. L’appuntamento, dunque, è per lunedì a partire dalle ore 17 (e fino alle 19) presso il centro sportivo del club capitolino. “Gli open day sono ovviamente gratuiti e riguarderanno tutte le categorie della Scuola calcio: vogliamo dare modo a chiunque di conoscere il nostro staff e i sistemi di allenamento. Nella medesima giornata daremo indicazioni su come si svilupperà la prima settimana e poi forniremo anche le informazioni per l’attività ordinaria da portare avanti durante la stagione” conclude Di Bartolomeo.