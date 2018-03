Roma VIII calcio, l’analisi di Quattrini: "Qualcosa sta cambiando"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Una bella prova non condita da un risultato positivo. Ma la Juniores provinciale della Roma VIII ha finalmente fatto vedere, almeno in parte, le sue qualità: nel match interno di sabato contro l’Atletico Olevano secondo della classe, i ragazzi di mister Daniele Polletta hanno ceduto 3-2 al termine di una gara gagliarda e coraggiosa. «Nel primo tempo abbiamo chiuso sotto per 2-0, ma era un risultato immeritato per ciò che si era visto – dice il difensore centrale classe 1999 Marco Quattrini – Abbiamo preso gol su due ripartenze in maniera abbastanza ingenua e subito un arbitraggio non impeccabile, ma abbiamo comunque creato delle difficoltà all’avversario. Nel secondo tempo siamo andati davvero bene, in special modo i primi venti minuti: abbiamo accorciato le distanze con Capasso, poi siamo stati sfortunati perché il mister ha dovuto operare obbligatoriamente un triplo cambio (tra cui anche quello di Quattrini che si è stirato, ndr) e subito dopo abbiamo subito su autorete il terzo gol ospite. La squadra, comunque, ha accorciato ancora le distanze con Garcia Celio, ma non è riuscita a completare la rimonta». L’atteggiamento del gruppo di Polletta è stato quello giusto. «Qualcosa sta cambiando. La squadra si allena decisamente meglio e in altre occasioni simili a quella capitata contro l’Atletico Olevano, vale a dire dopo lo 0-2, avrebbe rischiato di lasciarsi andare. Questo non è accaduto sabato: siamo usciti dal campo a testa alta e ora dobbiamo continuare su questa strada, anche se ormai la classifica ha poco da dirci» rimarca Quattrini che avrà qualche giorno di tempo per provare a recuperare dal suo infortunio. «Vediamo nei prossimi giorni cosa diranno gli esami sul problema muscolare che mi è capitato. Non so se riuscirò ad essere in campo per la gara dopo la sosta pasquale contro l’Atletico Zagarolo, ma cercherò di ritornare col gruppo nel più breve tempo possibile».