Ssd Roma VIII calcio, Pugo: “Vittoria col Montesacro un segnale alle altre”

Roma – L’Under 19 provinciale della Roma VIII si è scatenata. Nello scontro diretto col Futbol Montesacro (che aveva vinto le prime tre partite di campionato), la formazione di mister Massimiliano Mancuso ha mostrato tutto il suo potenziale: un roboante 6-2 che è valso ai capitolini il sorpasso in classifica nei confronti degli avversari. “Abbiamo giocato una splendida partita, la migliore di questo inizio stagione, e soprattutto un grande primo tempo – dice l’esterno difensivo Nick Pugo, autore di una doppietta personale esattamente come i suoi compagni Spissu e Zampilloni – Abbiamo giocato concentrati e determinati e alla mezzora eravamo già in vantaggio per 4-0, poi a cavallo dell’intervallo gli avversari hanno realizzato le due reti, ma la partita non è stata mai in bilico e abbiamo pure sbagliato un rigore con Villa. Una vittoria netta che è anche un segnale per le nostre avversarie: la Roma VIII c’è e vuole arrivare fino in fondo”. Per l’esterno classe 2001 sono già quattro le reti stagionali: un ruolino personale mica male per uno che di ruolo fa il difensore: “Sono contento, il mister ci chiede di spingere parecchio. In passato ho giocato anche da centrale, ma questo ruolo mi piace”. L’Under 19 provinciale della Roma VIII è terza in classifica dopo quattro giornate, a -2 dalla coppia di testa composta ora da Atletico Zagarolo e Castelverde: “Abbiamo tutto per poter vincere – dice Pugo – La squadra è di qualità e il gruppo è compatto. Inoltre c’è un grande rapporto con mister Mancuso che sa come prenderci”. Il difensore, che ha i genitori originari delle Isole Mauritius ma è nato in Italia, si proietta alla prossima sfida: “Giocheremo ancora in casa, stavolta contro lo Zena Montecelio che al momento ha appena tre punti in classifica. Noi, comunque, guardiamo solo in casa nostra e non sottovaluteremo l’avversario: dobbiamo vincere per alimentare questo positivo inizio di campionato” conclude Pugo.