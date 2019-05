Ssd Roma VIII calcio, Mancuso: “Play off? Li giochiamo per vincere"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – L’Under 19 provinciale della Roma VIII sta per cominciare la fase decisiva della sua stagione. I ragazzi di mister Massimiliano Mancuso hanno concluso il campionato con lo squillante 4-0 interno allo Sporting San Cesareo e ora si prepareranno per i play off di categoria. “Il comitato ci informerà a breve sulla formula di questa fase finale, ma al di là di quello vogliamo essere protagonisti: non mi è mai piaciuto giocare per partecipare e inoltre le potenzialità di questa squadra sono importanti” dice l’allenatore della squadra giovanile maggiore della Roma VIII che nell’ultimo turno ha confermato di essere in un ottimo momento di forma. “In realtà questi ragazzi hanno fatto un grande girone di ritorno, perdendo solamente due gare con Setteville e Atletico Zagarolo, vale a dire la prima e la seconda della classe, tra l’altro non senza recriminazioni – sottolinea Mancuso – Sabato hanno sbloccato il risultato su un calcio di rigore con Gramiccia, poi un altro penalty di Marrazzi nel secondo tempo ci ha portato sul 2-0 prima della terza marcatura di Di Maio e della quarta arrivata su un’autorete propiziata da un tiro di Villa”. Per Mancuso la crescita dell’Under 19 provinciale è presto spiegata. “Nel corso del tempo si è formato il giusto spirito di squadra, siamo riusciti a mettere assieme una serie di caratteri differenti e di farli diventare un corpo unico. Adesso arriviamo ai play off con ambizioni importanti e una buona forma fisica. Forse c’è un po’ di stanchezza a livello mentale com’è ovvio che sia alla fine della stagione, ma siamo convinti che la squadra farà il massimo in questi play off”. Potenzialmente il gruppo della Roma VIII potrà rigiocare in questa categoria (o in quella regionale…) anche l’anno prossimo. “Più della metà dei ragazzi sono ancora in età di Under 19 – sottolinea Mancuso – Questa rappresenta un’ottima base che, completata nella maniera giusta, può fare davvero bene anche nella nuova stagione”.