Roma VIII calcio, Mazzullo l’insaziabile: "Vogliamo vincere campionato e Coppa"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – E’ una delle anime fondamentali dello spogliatoio della Roma VIII. Danilo Mazzullo, attaccante classe 1982, ha le idee chiarissime dopo il derby vinto dalla squadra di mister Fabrizio Fiaschetti sullo Sporting Torbellamonaca per 3-1. «Un successo meritato – dice la punta – Nel primo tempo abbiamo gestito abbastanza bene chiudendo in vantaggio per 1-0 col gol di Antunes, poi a inizio ripresa abbiamo raddoppiato con Alessio Romozzi. Quando lo Sporting Torbellamonaca ha segnato la rete del momentaneo 2-1, abbiamo ricominciato ad attaccare e siamo riusciti presto a portarci sul 3-1 con Tanzi». Nel finale del derby c’è stato di nuovo spazio per lui. «Alla mia età, cerco solo di divertirmi e fare gruppo. Poi se il mister vuole, sono a disposizione senza alcun problema. Questa è una squadra speciale per me». Mazzullo non ha alcun dubbio su chi sia la favorita per la vittoria finale del girone G che vede la Roma VIII in vantaggio di otto punti rispetto al Giardinetti Garbatella secondo e prossimo avversario tra due settimane (dopo la delicata trasferta di domenica contro il Real Rocca di Papa). «Dipende tutto da noi, non dobbiamo guardare in casa di altri» taglia corto l’esperto attaccante. Gli obiettivi della squadra capitolina del presidente Rino Rossini e del direttore sportivo Roberto Fagotti, comunque, sono estremamente ambiziosi e Mazzullo non si nasconde dietro ai giri di parole. «Vogliamo provare a vincere sia il campionato che la Coppa, competizione nella quale siamo ai quarti di finale (la cui andata si giocherà il prossimo 14 febbraio, ndr)». Intanto il primo obiettivo della Roma VIII sarà quello di cercare l’undicesima vittoria consecutiva in campionato nel match di domenica a Rocca di Papa contro una squadra in piena corsa per un posto in Coppa Lazio. In caso di vittoria la squadra capitolina conserverebbe (come minimo) un cospicuo vantaggio sul Giardinetti Garbatella prima dello scontro diretto del 18 febbraio prossimo.