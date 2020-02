Ssd Roma VIII calcio, Mancuso: “A Montesacro non sarà una gara facile”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – L’Under 19 provinciale della Roma VIII è pronta per il primo degli esami “importanti” che la attendono da qui alla fine della stagione. La squadra di mister Massimiliano Mancuso sarà ospite del Futbol Montesacro quarto della classe e l’allenatore capitolino avvisa i suoi ragazzi: “Sarà una gara complicata. E’ vero che all’andata vincemmo per 6-2 e che da allora i nostri prossimi avversari hanno “accusato il colpo” perdendo qualche punto in classifica, ma ci attende una partita difficile su un campo piccolo. Ci sarà da battagliare e dobbiamo farci trovare pronti, anche perché dovremo verificare le condizioni di alcuni ragazzi mentre qualcun altro è già sicuramente fuori causa. Giocare per il pareggio? Non dipende dall’avversario, è proprio un tipo di mentalità che non mi appartiene: le mie squadre devono scendere in campo sempre per vincere, poi ovviamente bisogna vedere come si sviluppano le partite”. Nell’ultimo turno la squadra di Mancuso ha inflitto un pesante 5-0 interno al Villa Adriana: “Nella prima frazione siamo andati presto sul doppio vantaggio con le reti di Spissu e Villa e a quel punto la squadra ha un po’ calato la concentrazione, come le accade quando c’è di fronte un avversario di caratura inferiore. All’intervallo ho chiesto ai ragazzi di tornare a spingere e nella ripresa sono arrivate tre reti di Zampilloni per il rotondo 5-0 finale”. Proprio quest’ultimo è uno dei ragazzi nel giro della Prima categoria: “E’ sicuramente una soddisfazione per il sottoscritto e per il dirigente Gabriele Gramiccia che è fondamentale per il nostro gruppo. I ragazzi devono credere ancor di più nelle loro possibilità, sono convinto che più di qualcuno di loro possa essere giocatore da Prima categoria e Promozione”. Intanto l’Under 19 provinciale della Roma VIII ha cinque punti di vantaggio sull’Atletico Zagarolo, unica squadra che “tiene botta” visto che il distacco sul Castelverde terzo è salito a dieci punti: “Vorremmo arrivare allo scontro diretto con i secondi mantenendo quantomeno l’attuale margine. Bisognerà mantenere alta la concentrazione nelle prossime partite e continuare a impegnarsi durante gli allenamenti” conclude Mancuso.