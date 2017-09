Roma VIII calcio: poker di rimonta

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Uno 0-2 quasi inspiegabile (per l’andamento della gara) nella prima parte. Poi la Roma VIII ha inserito le marce alte e per i reatini del Montasola non c’è stato più nulla da fare. Il 4-2 finale mette i ragazzi di mister Fiaschetti in una posizione di forza in vista dell’ultima e decisiva partita del triangolare (valido come primo turno di Coppa Lazio) in programma domenica prossima sul campo del Rebibbia. Due calci piazzati e altrettante reti hanno spinto il Montasola nei primi 13’, ma la Roma VIII non ha mollato e, pur sbagliando un rigore con Tanzi, ha accorciato le distanze con Patrizi poco prima dell’intervallo e poi ha ribaltato i conti con Ciferri, lo stesso Tanzi e ancora Cifelli nei primi dodici minuti del secondo tempo. «Abbiamo avuto il merito di non abbatterci dopo essere andati sotto di due gol – commenta il protagonista di giornata, l’esterno offensivo classe 1990 Roberto Ciferri – A livello di qualità di gioco abbiamo fatto un ottimo primo tempo e non meritavamo di essere in svantaggio, poi è arrivato il gol di Patrizi poco prima dell’intervallo e quello ci ha dato un ulteriore spinta per la rimonta». Che è puntualmente arriva con un grande inizio di secondo tempo. «Sapevamo di essere più forti dell’avversario e di stare anche meglio dal punto di vista fisico. Poi tra i punti di forza della nostra squadra c’è la compattezza di gruppo che in determinate situazioni aiuta molto». Per l’esterno offensivo una bella doppietta per iniziare la stagione. «Fa sempre piacere, soprattutto se queste reti servono a centrare un risultato positivo» dice Ciferri che si proietta al decisivo match di domenica prossima sul campo del Rebibbia. «Li abbiamo incontrati in amichevole e sono sicuramente una buona squadra. Ma abbiamo un gruppo forte che può essere protagonista sia in Coppa che in campionato e vogliamo dimostrare le nostre qualità partita dopo partita». Per ciò che concerne il discorso della Coppa, andrà verificato anche il risultato del match di mercoledì tra lo stesso Montasola e il Rebibbia. In ogni caso la Roma VIII sarà padrona del proprio destino nella gara di domenica prossima.