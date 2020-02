Roma VIII calcio, Fusco dopo il colpaccio di Tivoli: “Rimaniamo umili”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – L’Under 15 provinciale della Roma VIII è di nuovo ai vertici. Dopo un avvio di campionato con qualche difficoltà, la squadra di mister Marco Fusco ha cominciato a correre e ora non si ferma più: domenica ha violato il campo della Tivoli (ex) capolista per 1-0 (gol di Giunti in avvio) conquistando la quinta vittoria consecutiva e issandosi al terzo posto del girone, a sole due lunghezze dalla nuova battistrada Cc Roma. “A Tivoli i ragazzi hanno fatto esattamente la partita che avevamo preparato. Siamo partiti in modo determinato, passando in vantaggio: a quel punto la squadra ha gestito bene il risultato con una accorta partita difensiva e senza mai correre particolari rischi. Una vittoria pesantissima che ci ha rimesso in corsa per le primissime posizioni, ma dobbiamo rimanere umili per competere fino alla fine”. In cuor suo, l’allenatore dell’Under 15 provinciale della Roma VIII ci aveva sempre sperato: “Questo gruppo ha delle qualità importanti e soprattutto non ha mai smesso di allenarsi nella maniera giusta. Alla lunga questo atteggiamento sta pagando”. L’unico “avversario” in grado di fermare la corsa del gruppo capitolino è il calendario: “Purtroppo domenica osserveremo un turno di riposo e questa sosta sinceramente ci scoccia perché l’entusiasmo era altissimo. Ma confido nella serietà di questi ragazzi e poi nel week-end giocheremo comunque un’amichevole di prestigio contro il Real Testaccio che comanda il suo girone”. Poi l’Under 15 provinciale della Roma VIII inizierà la sua lunga volata verso i sogni di gloria: “Il gruppo è in crescita costante e ora non ci nascondiamo: possiamo dare fastidio a tutti”. Fusco si esprime anche sulle concorrenti: “Quella che mi ha fatto la migliore impressione è stata la Vis Subiaco che tra l’altro nel prossimo turno giocherà un delicato scontro diretto contro l’Aniene. Anche noi nelle prossime settimane avremo diversi big match e questi ci diranno di più sulle prospettive della nostra stagione”.