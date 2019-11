Roma VIII calcio, Fusco: “Prossime due partite diranno qualcosa in più”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – L’Under 15 provinciale della Roma VIII è reduce dalla “presa” di Guidonia. I ragazzi di mister Marco Fusco hanno sbancato il campo tiburtino con un secco 2-0, firmato dalle reti di Di Benedetto nei primi minuti della sfida e di Buldo a cinque giri di lancette dal termine, e hanno conquistato il secondo successo consecutivo. “Ma stavolta la qualità della prestazione non è stata al livello delle precedenti, anche paragonando la gara alle sfide perse con Tivoli e soprattutto col Città di Cave – dice Fusco - In ogni caso era importante cogliere questo successo e i ragazzi sono riusciti a portare a casa tre punti pesanti”. Il tecnico ha ben chiaro in mente quale sia il “limite maggiore” dell’Under 15 provinciale della Roma VIII: “La squadra gioca un buon calcio, ma poi manca di cattiveria sotto porta. E’ un aspetto che si può anche migliorare tramite l’allenamento, ma serve un giocatore specifico per il ruolo di centravanti che sappia finalizzare il lavoro del gruppo. Vedremo se riusciremo a fare qualche innesto in tal senso nella prossima finestra di mercato”. Intanto la formazione di Fusco è pronta ad affrontare un doppio impegno casalingo molto delicato: “Ce la vedremo prima con la Vis Subiaco che al momento è terza in classifica e poi con la Cc Roma che è seconda: sono due sfide importanti per la classifica che, se affrontate nella maniera giusta, potrebbero darci una visione nuova per il proseguo della stagione. Ma al momento è troppo presto per fissare obiettivi di qualsiasi tipo”. L’allenatore dell’Under 15, infine, traccia un piccolo bilancio di questo avvio di campionato: “Direi sufficiente. Sono abbastanza soddisfatto di quello che stanno facendo i ragazzi, anche se probabilmente nel girone ci sono avversarie più pronte per provare a stare in vetta. Noi, comunque, non molleremo di un centimetro e proveremo a fare il massimo di quello che è nelle nostre possibilità”.