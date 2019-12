Ssd Roma VIII calcio, Fusco: “Proveremo ad arrivare nei primi tre posti”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – L’Under 15 provinciale della Roma VIII sta viaggiando a ritmi alti. La squadra di mister Marco Fusco ha vinto quattro delle ultime cinque partite di campionato e domenica scorsa ha travolto con un eloquente 9-0 esterno la Pro Calcio Castel Madama fanalino di coda con zero punti. “C’era troppa differenza tra le due squadre, gli avversari avevano tante difficoltà – dice senza esaltazioni Fusco – I nostri ragazzi, comunque, hanno onorato l’impegno facendo vedere di essere in un buon momento di forma. Il buon momento? La squadra è cresciuta sotto tutti i punti di vista rispetto all’inizio della stagione e in particolare da quello del possesso palla”. Oltre alle reti di Fantini, Castellani, Trombi e Schirripa, la “parte del leone” l’ha fatta indubbiamente De Paola, autore di un notevole pokerissimo personale. “Si tratta di un esterno d’attacco che fino a questo momento non era riuscito a trovare una grande continuità e speriamo che con la prestazione di domenica scorsa si sia sbloccato. D’altronde questo è probabilmente il “limite” maggiore di questa squadra: manca un finalizzatore per la buona mole di occasioni che vengono prodotte”. Grazie al bel trend dell’ultimo periodo, il gruppo di Fusco si è riportato a ridosso delle prime posizioni in classifica: fatta eccezione per la Tivoli, che sembra giocare un torneo a parte, l’allenatore è convinto di poter rientrare nella zona di vertice. “L’obiettivo che ci possiamo dare è quello di riuscire a centrare un piazzamento tra le prime tre. Sappiamo che non sarà semplice, ma abbiamo dimostrato di potercela giocare alla pari con tutte le squadre dalla seconda posizione in giù e pure con la capolista abbiamo comunque fatto una buona figura. Insomma ho fiducia in questi ragazzi e loro devono essere consapevoli di avere buone potenzialità da esprimere”. Domenica l’Under 15 provinciale del club capitolino ospiterà il Tor Lupara: “Una gara alla portata così come quella successiva a Colonna con cui chiuderemo il 2019. Se ci mettiamo la giusta concentrazione e l’intensità necessaria, abbiamo buone speranze di ottenere il massimo da queste due partite” conclude Fusco.