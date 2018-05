Ssd Roma VIII, Frezza prima gioia: "Gol dal significato speciale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – La Roma VIII non ha ancora terminato la stagione, come ha fatto la totalità delle squadre di Prima categoria (fatta eccezione per i play out). La squadra capitolina dovrà disputare domenica prossima l’ultima partita di un’annata “guastata” dai fatti accaduti dopo la semifinale di Coppa Lazio. Si giocherà (si spera) contro l’Atletico Monteporzio, match già saltato due volte per l’assenza del direttore di gara. Intanto ieri i ragazzi di mister Fabrizio Fiaschetti hanno messo a segno l’ennesima goleada di questa parte finale di campionato infliggendo un netto 6-1 fuori casa alla Borghesiana: doppiette di De Palma e Antunes e gol di Ciferri e di Alessandro Frezza, al primo sigillo stagionale siglato su calcio di rigore da lui stesso guadagnato. «Un gol che significa molto e che mi ripaga dei sacrifici e della costante presenza che ho avuto in questa annata. Non ho mai avuto problemi per il poco spazio a disposizione perché in mezzo al campo, come negli altri reparti, questa squadra ha tanti ottimi giocatori. Ma sono stato contento di aver fatto parte di questo gruppo fantastico». Il centrocampista classe 1984 spiega lo stato d’animo della Roma VIII in quest’ultima parte di stagione. «Sentiamo di essere stati privati ingiustamente di qualcosa: nessun componente di questo gruppo o dirigente si è reso mai protagonista di fatti violenti e se vinciamo domenica contro l’Atletico Monteporzio abbiamo conquistato più punti di tutti sul campo. Sono certo che il nostro gruppo abbia il rispetto da parte delle varie avversarie e anche del Giardinetti Garbatella, con cui abbiamo giocato ben quattro volte in stagione dimostrando di avere valori molto simili. Non era facile affrontare questo finale di stagione tra sentenze di esclusione o penalizzazione e rinvii delle gare per assenze degli arbitri: in molti si sarebbero lasciati andare, ma questo gruppo è rimasto sempre sul pezzo proprio per dimostrare di meritare la vittoria di questo campionato sul campo. Poi vedremo quali saranno gli sviluppi della vicenda giudiziaria e quelli estivi, ma vogliamo chiudere al meglio questa stagione con un successo domenica prossima» chiosa Frezza.