Roma VIII calcio: Di Mena regala un prezioso 1-1 in Coppa

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Un gol pesantissimo, il suo quarto stagionale. Ma i tre realizzati in campionato da Riccardo Di Mena, difensore centrale della Roma VIII, non hanno certamente avuto il peso specifico di quello segnato a una manciata di minuti dalla fine della semifinale d’andata di Coppa Lazio sul campo del Giardinetti Garbatella. «E’ sicuramente il gol più importante della stagione finora, un gol prezioso perché ci consente di uscire imbattuti da questa sfida» dice il difensore classe 1992. L’1-1 finale racconta l’equilibrio che si è visto in campo tra due squadre indubbiamente da Promozione. «E’ stata una partita dura come ce l’aspettavamo. Rimane un po’ di rammarico per la maniera in cui abbiamo subito il gol dello svantaggio verso la fine del primo tempo, ma poi siamo stati bravi e fortunati a non perdere questa partita e a realizzare un gol in trasferta che può risultare molto pesante nella corsa verso la finale di Coppa». Per Di Mena, comunque, il discorso è ancora totalmente in bilico. «Direi che entrambe le squadre hanno il 50% di farcela: noi avremo il vantaggio di giocare il ritorno del prossimo 11 aprile in casa, ma sappiamo che il Giardinetti Garbatella è una squadra forte e ci sarà da sudare». In ogni caso sarà davvero una Pasqua serena quella del team capitolino, capace di arrivare da assoluto protagonista della categoria a poco più di un mese dal termine della stagione. «Ci siamo fatti indubbiamente un bel regalo di Pasqua, ora ci prendiamo qualche giorno di riposo e dopo la sosta inizieremo a pensare alla sfida di campionato contro il Rocca Priora» sorride Di Mena. Nel girone G di Prima categoria la squadra di mister Fiaschetti, che ha espugnato domenica scorsa l’insidioso campo del Piglio grazie ad un 2-1 firmato dallo stesso Di Mena e da Ciferri, è sempre al comando con tre punti di vantaggio sul solito Giardinetti Garbatella e al ritorno in campo ospiterà l’insidioso Rocca Priora. La stagione della Roma VIII sta per entrare nel vivo…