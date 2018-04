Roma VIII calcio, De Palma dopo il pokerissimo: "Avevamo tanta voglia di giocare"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – La Prima categoria della Roma VIII è tornata. E lo ha fatto alla sua maniera, vale a dire con una larga cinquina sul difficile campo di un Città di Valmontone, lanciato in zona Coppa Lazio. Gara senza storia nel centro sportivo di via della Pace coi capitolini in vantaggio nel corso della prima frazione con Antunes e poi travolgenti nella ripresa con i sigilli di Riccardi, Romozzi, De Palma e Gespi. «Avevamo tutti una gran voglia di tornare in campo dopo il periodo di stop forzato per le note vicende di giustizia sportiva e l’assenza dell’arbitro di domenica scorsa con la Luditur – racconta il centrocampista classe 1994 Mauro De Palma – Io, in maniera particolare, avevo pure saltato la “famosa” gara di ritorno di Coppa con il Giardinetti Garbatella e dunque avevo una carica particolare. Già nel primo tempo avevamo sfiorato il gol in più occasioni prima della rete di Antunes, poi nella ripresa non c’è stata più storia dopo il nostro raddoppio. Nonostante fisicamente non siamo stati brillantissimi a causa anche del primo vero caldo, la squadra ha dimostrato di star bene e di essere pronta per questo finale di stagione». Una volata che vedrà la Roma VIII in campo praticamente ogni tre giorni, visto che nei prossimi due mercoledì saranno recuperate le sfide con Novauto e Luditur. «Dovremo essere pronti a questo “tour de force” e cercare di vincerle tutte. Il nostro obiettivo, in questo momento, è dimostrare di aver meritato il primo posto sul campo: non dobbiamo pensare ad eventuali passi falsi del Giardinetti Garbatella o ipotetici ricorsi della nostra società sui sei punti di penalizzazione, ma solo concentrarci sul campo» rimarca De Palma che ora, assieme ai suoi compagni, inizierà a proiettarsi sul match interno di domenica prossima contro l’Atletico Monteporzio. Un avversario scomodo e ancora in lotta per la salvezza, quindi bisognerà tenere gli occhi aperti per riprendere (anche in casa) un cammino da Roma VIII.