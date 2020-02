Roma VIII calcio, Ciornoliuc: “Primato solitario? Siamo la squadra più forte”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – La Prima categoria della Roma VIII torna da sola in vetta al girone E… senza sudare. Ieri mattina, infatti, i ragazzi di mister Dino Di Julio hanno atteso invano l’arrivo dello Sporting Guidonia ultimo della classe presso il centro sportivo di via di Torbellamonaca: gli ospiti, infatti, sono stati decimati (a quanto riferito) da squalifiche ed infortuni e non avrebbero raggiunto un numero minimo di calciatori per giocare la sfida. Il giudice sportivo, prossimamente, consegnerà l’inevitabile 3-0 a tavolino alla Roma VIII che ha festeggiato la vetta solitaria stante la rumorosa caduta casalinga della Sanpolese (ora a -3) contro la Time Sport Roma Garbatella. “Un risultato che non mi aspettavo, ma che ovviamente ci fa piacere – dice in maniera schietta l’esterno difensivo classe 1997 Giuliano Ciornoliuc – Per quanto riguarda la nostra partita, ovviamente dispiace sempre non giocare, ma diciamo che abbiamo potuto risparmiare energie preziose in vista del finale di stagione. Il primo posto è importante, d’altronde siamo la squadra più forte del girone e vogliamo continuare a dimostrarlo in questi ultimi tre mesi di stagione”. L’esterno difensivo non sta avendo troppo spazio, ma non ha mai fatto una polemica: “So qual è il mio ruolo all’interno del gruppo: rispetto alla passata stagione la concorrenza è aumentata tantissimo e io sono a disposizione del mister e della squadra. Mi alleno con impegno e cerco di farmi trovare pronto quando c’è bisogno di me, mi fa piacere far parte di questa rosa e di un club così ambizioso”. Nel prossimo turno la Roma VIII è attesa dalla sfida esterna contro il Pro Marcellina: “All’andata non c’ero e non so che tipo di squadra sono. Guardando la classifica, comunque, sicuramente incroceremo un avversario voglioso di conquistare punti per la salvezza. Ma noi abbiamo un obiettivo più grande e non faremo l’errore di sottovalutarli perché altrimenti rischieremmo grosso”. La chiusura di Ciornoliuc è sull’impatto di mister Di Julio sulla squadra: “Un tecnico preparatissimo che cura i particolari: ha saputo stabilire un buon rapporto col gruppo”.