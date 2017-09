Roma VIII calcio a forza quattro: Antunes tris

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Otto gol in due partite. Si è presentata “benino” la Roma VIII di mister Fabrizio Fiaschetti nelle prime due gare ufficiali, valide come primo turno di Coppa Lazio. Dopo il 4-2 in rimonta contro il Montasola, la squadra capitolina ha “ribadito il concetto” sul campo del Rebibbia ottenendo un nuovo successo (stavolta per 4-1) e guadagnando il passaggio agli ottavi di finale. Protagonista assoluto dell’incontro è stato Carlos Jorge Nascimento Antunes, attaccante di Capo Verde classe 1989 autore di una splendida tripletta che ha “accompagnato” il solito gol di Ciferri a sbloccare la parità. «Pure stavolta nel primo tempo abbiamo avuto qualche problema, anche a causa del campo in erba a cui non siamo abituati, e siamo andati sullo 0-0 all’intervallo – commenta Antunes – Ma esattamente come accaduto domenica scorsa, siamo rientrati in campo con grande determinazione e abbiamo vinto con merito la partita. Teniamo alla Coppa che consideriamo un obiettivo». Per l’attaccante di Capo Verde, arrivato in Italia da un anno, è la prima tripletta nei campionati dilettantistici del nostro Paese. «Una sensazione bellissima, tre gol che vorrei dedicare alla mia famiglia e a tutti i miei compagni di squadra che mi stanno trattando benissimo e che mi aiutano in mezzo al campo». Otto gol in due partite ufficiali danno l’idea di una squadra con delle notevoli “bocche da fuoco” lì davanti. «Abbiamo tanti giocatori bravi in attacco, ma ci sono ottimi atleti anche negli altri reparti: siamo una squadra molto competitiva e possiamo fare bene in questa stagione». Per la Roma VIII non ci sarà troppo tempo per godersi il passaggio di turno in Coppa Lazio: domenica prossima inizia il campionato e il calendario ha riservato subito un sentitissimo derby al “Panichelli” contro lo Sporting Torbellamonaca, proprio l’ex squadra di Antunes. «Sarà una bellissima partita e noi cercheremo di spuntarla. Con i miei ex compagni mi sono lasciato bene e domenica proverò a fare il mio dovere. L’esultanza in caso di gol? Se accadrà lo farò sempre con il massimo del rispetto» conclude l’attaccante.