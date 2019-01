Ssd Roma VIII calcio, Pinciotti: "E' dura, ma puntiamo al vertice"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Roma – Continua la scalata della Juniores provinciale della Roma VIII. I ragazzi di mister Massimiliano Mancuso hanno collezionato l’ennesimo risultato positivo piegando per 1-0 l’Atletico Monteporzio tra le mura amiche. Il gol decisivo, che consente ai capitolini di accorciare a soli due punti dal quinto posto occupato proprio dalla formazione castellana, lo ha messo a segno l’esterno destro offensivo classe 1998 Matteo Pinciotti che sta vivendo un periodo personale molto buono. «In effetti sto bene e anche le recenti convocazioni in Prima categoria mi hanno dato ulteriore carica ed entusiasmo. Tra l’altro all’esordio sono riuscito anche a fare gol (nel match perso col Tor Pignattara per 4-3, ndr). Spero di poter restare nel giro della prima squadra e di farne parte in pianta stabile nella prossima stagione». D’altronde l’esterno offensivo ha già assaggiato categorie dilettantistiche importanti. «Tre anni fa ho giocato in Promozione a Carsoli collezionando anche diverse presenze. L’anno successivo ho voluto riavvicinarmi a casa e mi sono accasato all’Atletico Torrenova: ho iniziato la stagione pensando di poter stare con la prima squadra, invece poi ho militato nella Juniores. L’anno passato avevo deciso di fermarmi per una serie di motivi, ma il calcio mi mancava troppo e così in questa stagione sono ripartito con tanta carica dalla Roma VIII». Pinciotti fa un passo indietro per commentare la dura sfida con l’Atletico Monteporzio. «Nel primo tempo abbiamo messo sotto pressione gli avversari e abbiamo chiuso meritatamente in vantaggio, poi nella ripresa siamo un po’ calati ma alla fine siamo riusciti a mantenere il risultato: era importante vincere e abbiamo centrato l’obiettivo». La Juniores provinciale della Roma VIII è in decisa crescita dopo un avvio di stagione con qualche difficoltà. «Noi speriamo di arrivare più in alto possibile e puntiamo a vincere il campionato. Sappiamo che non sarà facile visto che abbiamo qualche punto di distacco dalle prime della classe, ma ce la metteremo tutta».