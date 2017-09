Roma-Verona, probabili formazioni: Di Francesco prepara la rivoluzione

La Roma ospita il Verona nell'anticipo serale dalla 4^ giornata di Serie A. La formazione giallorossa ha sia segnato che subito gol nelle ultime cinque gare casalinghe in Serie A. La Roma però non perde in casa contro il Verona in Serie A da gennaio 1973: da allora 16 vittorie e cinque pareggi per i capitolini.

Le ultime sulla Roma

Di Francesco cambia. In difesa, Florenzi ha scalzato Peres e giocherà a destra, con Manolas e Juan Jesus centrali e Kolarov a sinistra. In mezzo è rivoluzione: spazio a Pellegrini e Gonalons con Nainggolan (in panca Strootman e De Rossi). Davanti il trio Perotti-Dzeko-Defrel dovrebbe essere confermato, anche se El Shaarawy insidia l'argentino. Convocati anche Schick e Karsdorp.

Le ultime sul Verona

Ferrari ci sarà e farà coppia con Heurteaux. Lavoro differenziato invece per Cerci e Souprayen. Davanti, Pazzini con Romulo e Verde, ma Kean scalpita per un posto da titolare. Ancora in panchina il baby coreano Lee.



Le formazioni di Roma-Verona

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Juan Jesus, Manolas, Kolarov; Nainggolan, Gonalons, Pellegrini; Defrel, Dzeko, El Shaarawy. All. Di Francesco

Hellas Verona (4-2-3-1): Nicolas; Caceres, Ferrari, Heurtaux, Souprayen; Zuculini B, Buchel; Romulo, Bessa, Verde; Pazzini. All. Pecchia