La Roma passeggia sul Verona: prima gioia all'Olimpico per Di Francesco

La Roma vince 3 a 0 contro il Verona nell'anticipo serale della 4^ giornata di Serie A. Tutto facile per i padroni di casa che passano con Radja Nainggolan e Edin Dzeko nel primo tempo. Nella ripresa il bosniaco segna ancora e chiude i giochi.

La Roma attacca ma Dzeko spreca

I padroni di casa fanno subito la partita e dopo un minuto El Shaarawy impegna Nicolas. Passano 100 secondi ed è Pellegrini a provare la conclusione: palla alta. Dzeko ha voglia di spacccare la porta, si vede, e in pochi minuti spreca due ghiotte occasioni davanti la porta dei gialloblu. E' un assedio romanista però, con il Verona che si appoggia al solo Kean.

Sotto il diluvio segna Nainggolan

Sull'Olimpico scende il diluvio e la Roma passa. Dzeko dopo essersi accentrato dalla fascia destra all'altezza della trequarti avversaria, serve un preciso sinistro rasoterra per El Shaarawy che, nei pressi dell'intersezione sinistra della lunetta con il limite dell'area di rigore avversaria, innesca, con piatto destro filtrante di prima intenzione Nainggolan. Da lì il Ninja trafigge centralmente, con un sinistro rasoterra di prima intenzione, l'estremo difensore avversario, Nicolas, portando in vantaggio i giallorossi. E' 1 a 0.

Dzeko raddoppia, ma che giocata Florenzi

Al 29' risponde il Verona con Bessa: palla fuori di poco. E' solo un lampo. Al 33' Dzeko fa 2 a 0. Florenzi, dal lato corto destro dell'area di rigore avversaria, finta l'esecuzione di un cross con il destro mandando a vuoto l'intervento di un avversario e, di sinistro, disegna un pallone perfetto per Dzeko che, inseritosi sul secondo palo, trafigge, con un colpo di testa in elevazione, l'estremo difensore avversario Nicolas da due passi.

La Roma amministra il vantaggio e fa 3 a 0

Pecchia, con le spalle al muro, prova la carta dell'ex Verde al posto dell'impalpabile Buchel. Al 61' la Roma fa 3 a 0. Kolarov, dalla fascia sinistra all'altezza della trequarti avversaria, effettua un cross basso con il mancino per Dzeko che, inseritosi a centro area, trafigge l'estremo difensore gialloblù, Nicolas, nell'angolino basso alla sinistra della porta avversaria con un tocco ravvicinato in scivolata.

Nel finale c'è l'esordio di Schick

Il Verona non c'è e al 66' Souprayen, ammonito, si fa espellere. Con la partita ormai in ghiaccio Di Francesco fa esordire Moreno, Schick (che sfiora subito il gol) e rilancia Gerson. La Roma vince senza problemi e riprende la marcia in campionato. Primo sorriso per Di Francesco all'Olimpico.

Tabellino di Roma-Verona

Roma: Alisson 6; Florenzi 7, Manolas 6 (82' Moreno sv), Fazio 6, Kolarov 6,5; Pellegrini 6,5, De Rossi 6, Nainggolan 7 (74' Schick 6), Under 6,5 (74' Gerson 6), Dzeko 7, El Shaarawy 6,5. A disp.: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Castan, Bruno Peres, Strootman, Gonalons, Defrel, Perotti. All. Di Francesco.

Hellas Verona: Nicolas 6; Caceres 5,5, Ferrari 4, Heurtaux 4, Souprayen 3; Buchel 4 (57' Verde 6), Zuculini 4 (74' Fossati6), Valoti 4; Romulo 6, Bessa 5,5; Kean 5 (63' Pazzini 6). A disp.: Coppola, Silvestri, Caracciolo, Laner, Zaccagni, Bearzotti, Lee Seung-Woo. All. Pecchia.

Marcatori: Nainggolan (R), 2 Dzeko (R)

Espulsi: Souprayen (V)

Ammoniti: Valoti (V), De Rossi (R)