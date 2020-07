VIDEO | Roma-Verona 2-1: Fonseca ride, Juric su tutte le furie. Gli highlights

La Roma batte 2-1 il Verona in una partita tesa blindando il quinto posto: il Napoli è ora a -4. Giallorossi in vantaggio con un rigore di Veretout al 10', pochi secondi dopo un contatto sospetto in area tra Pau Lopez e Zaccagni dall'altra parte (e Juric espulso). Nell'ultima azione del primo tempo raddoppia Dzeko, al gol numero 105 in giallorosso. Nella ripresa accorcia Pessina di tacco al 47', ma non basta.