Roma, Under si fa male. E' il quarto infortunio muscolare da inizio anno

Quattro infortuni muscolari da inizio anno: dopo gli stop di Zappacosta, Spinazzola e Perotti altro problema per la Roma. Cengiz Under ha accusato un guaio al bicipite femorale della coscia destra durante l'allenamento con la propria Nazionale.

Previsto già per domani il rientro a Roma dell'attaccante. Brutta notizia dunque per Fonseca. È il quarto infortunio muscolare per i giallorossi dall'inizio della stagione. Un inizio di campionato che invece per Under era stato accompagnato dal gol al debutto contro il Genoa.