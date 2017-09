Dominio giallorosso: Di Francesco e la Roma volano. Udinese ko

La Roma batte 3 a 1 l'Udinese, nell'anticipo della 6^ giornata di Serie A. I padroni di casa non hanno problemi e, nel primo tempo, vanno in gol con Edin Dzeko e Stephan El Shaarawy (doppietta). Nella ripresa i ragazzi di Eusebio Di Francesco amministrano e conquistano tre punti. Gol di Stryger Larsen nel finale

Dura poco l'Udinese, Dzeko segna subito

L'Udinese parte forte con il tiro di Jankto da 25 metri: sinistro in diagonale, Alisson devia in angolo. La squadra dell'ex Delneri approccia bene e con le geometrie di De Paul prova a fare male nelle ripartenze. Al 12', però, la Roma passa. La firma è del solito Dzeko. Dopo un batti e ribatti al limite dell'area, Nainggolan da terra riesce a servire l'ex Manchester City, che tutto solo davanti a Bizzarri non sbaglia e fa 1-0.

Monologo giallorosso

L'Udinese subisce il colpo e la Roma domina. Al 16' Dzeko ci riprova: girata in diagonale col sinistro dal limite dell'area, è bravo Bizzarri a respingere il tentativo del bosniaco. Al 20' cross di Perotti dalla destra, El Shaarawy salta tutto solo sul secondo palo ma non centra lo specchio della porta: schiaccia troppo la palla che si spegne a lato.

El Shaarawy chiude già i giochi

Al 29' Udinese vicino al pareggio con Maxi Lopez, che dopo un pasticcio di Manolas, si ritrova la palla dentro l'area piccola ma calcia malissimo. Alisson addirittura blocca il tentativo. Passano 60 secondi e El Shaarawy raddoppia. Dzeko vince l'uno contro uno contro Angella e va sul fondo dell'area di rigore, parte sinistra. Serve al centro l'accorrente El Shaarawy che con un tocco sotto, da posizione ravvicinata, supera Bizzarri. E' 2 a 0.

Prima dell'intervallo, poi, arriva il 3 a 0. Rabona di Perotti, pasticcio clamoroso di Larsen, e El Shaarawy non sbaglia da pochi metri battendo l'incolpevole Bizzarri. Partita in ghiaccio dopo 45 minuti.

Girandola di cambi e partita in ghiaccio

Nella ripresa Delneri si presenta con Pezzella e Fofana per Barak e Lasagna ma il canovaccio tattico non cambia. Al 57' Dzeko sfiora, anche lui, la sua doppietta personale. Gli ospiti, storditi, si aggrappano ai soli De Paul e Jankto. Nel finale Di Francesco regala anche 20 minuti a Defrel e Moreno, per Dzeko e Kolarov.

Nel finale Bajic e Nuytinck sfiora il gol della bandiera. Mentre al minuto 88 Perotti si guadagna, ma sbaglia il rigore del 4 a 0. Il gol, invece, lo fa Stryger Larsen per l'Udinese. Cambia poco. Finisce 3 a 1. Altri tre punti d'oro per la Roma.

Il tabellino di Roma-Udinese

Roma: Alisson 6; Florenzi 6 (81' Bruno Peres sv), Manolas 6, Fazio 6,5, Kolarov 6 (74' Moreno 6); Nainggolan 6,5, De Rossi 6,5, Strootman 6; Perotti 6, Dzeko 7,5 (70' Defrel 6), El Shaarawy 7,5. A disp.: Skorupski, Lobont, Juan Jesus, Castan, Gonalons, Pellegrini, Gerson, Under. All. Di Francesco.

Udinese: Bizzarri 6,5; Larsen 4, Angella 5, Nuytinck 5, Samir 5; De Paul 6 (70' Bajic 6), Behrami 4,5, Barak 5 (51' Fofana 6), Jankto 6; Maxi Lopez 5, Lasagna 5 (46' Pezzella 6). A disp.: Scuffet, Borsellini, Bochniewicz, Alì Adnan, Hallfredsson, Balic, Matos, Ewandro. All. Delneri.

Marcatori: Dzeko (R), 2 El Shaarawy (R), Stryger Larsen (U)

Ammoniti: Maxi Lopez (U)