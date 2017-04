Roma, per Totti scarpini dorati in vista del derby

Nuovi scarpini per Francesco Totti in vista di quello che potrebbe essere il suo ultimo derby da calciatore. Oggi il numero 10 presenterà a Roma, in piazza San Lorenzo, le sue scarpe dorate. Un omaggio per i 25 anni del capitano nella società giallorossa che indosserà in occasione di Roma-Lazio del 30 aprile, se riuscirà a recuperare dal pestone preso in allenamento.

Oggi proverà a tornare a correre e per il derby potrebbe essere a disposizione. Le prossime cinque partite di Serie A potrebbero essere le ultime per Totti con la maglia giallorossa, dato che il suo contratto scade a fine stagione e ancora non si sa se rinnoverà.