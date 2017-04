Roma, Totti: "Proverei volentieri una F1. Seguo il wrestling"

Francesco Totti si concede per un'ora su twitter ai quesiti dei suoi tifosi escludendo il calcio e il futuro. Dall'amicizia con Federer alla sfida a beach volley con l'azzurro Ivan Zaytsev. Lo schiacciatore azzurro ha contattato via social il capitano in perfetto romanesco: "Capita'! Io ce provo...na partitella a beach volley contro de me che te la fai? 2 contro 2 vale tutto daje". Immediata la replica di Totti, con tanto di video-risposta: "Ciao Ivan sono a tua disposizione, io porto mia moglie che è fortissima, devi vedere come schiaccia! Accetto la tua sfida, quando vuoi io e lei contro te e tua moglie".



E a proposito di schiacciate, Totti ha rivelato di seguire la pallacanestro: "Mi piace molto l'Nba, sto seguendo i play-off e spero che vincano i Cleveland Cavaliers in cui gioca LeBron James". Tifoso anche dell'Italrugby Totti che ha fatto un 'in bocca al lupo' a tutto il movimento azzurro". Inedita anche la passione per il wrestling: "Ho sempre tifato Hulk Hogan e John Cena".



In F1 il tifo era per Michael Schumacher in MotoGp è tutto per Valentino Rossi: "Speriamo sia l'anno buono per rivincere il mondiale". Il calcio ovviamente resta la sua più grande passione, ma Totti ha confessato di seguire con interesse le Olimpiadi: "Alle ultime ho esultato per l'oro di Gregorio Paltrinieri" ha aggiunto. Poi il parere sui più grandi dello sport: "Michael Jordan e Mohammed Ali sono stati due atleti eccezionali che ho seguito sempre con passione".