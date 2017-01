Dietrofront Roma, Totti "dimenticato" a Natale torna per gli auguri di buon anno

Dopo gli auguri di Natale, in cui la Roma si era dimenticata di Francesco Totti lasciando spazio alle polemiche, questa volta nel biglietto di auguri di buon anno torna l'immagine del Capitano. Insieme a lui anche Nainggolan, Florenzi, Manolas, Dzeko, El Shaarawy e Perotti. Ma non Spalletti reo, secondo i tifosi, di aver preso il posto di Totti per gli auguri di Natale giallorossi.