Roma Torino 3-2: i giallorossi soffrono e vincono, decide El Shaarawy

Montagne russe all'Olimpico per il ritorno della serie A. La Roma scappa, si fa raggiungere, soffre, ma alla fine vince e porta a casa i tre punti contro il coriaceo Torino di Walter Mazzari. Un 3 a 2 figlio della solita altalenante Roma, capace di sprazzi di talento, ma incapace di controllare come invece richiesto ad una grande squadra. Ne viene fuori una girandola di emozioni che tiene i 30.000 dell'Olimpico con il fiato sospeso fino a ben oltre il 90'.

E dire che il primo tempo aveva mostrato una squadra in buon controllo, capace, senza strafare, di andare avanti 2 a 0. Una squadra pronta a reagire all'ennesimo infortunio muscolare di un suo esterno, Under, e di andare in gol al 15' con Zaniolo. Il talentino, dopo una sponda di Fazio, prima tira su Sirigu, poi è lestissimo a ribadire in porta, dopo essersi aggiustato la palla con la suola. E' il 15' e il match appare in discesa. La Roma controlla, non accelera, ma sembra sul pezzo. Al 32' Kardorsp serve una palla d'oro a El Shaarawy: il numero 92 salta Sirigu che lo stende in area. E' rigore. A trasformarlo Kolarov.

Il Toro è vivo e prova a marcare prima dell'intervallo: solo il palo nega il gol dell'ex a Iago Falque. Nella ripresa la squadra di Mazzari rientra trasformata. La strigliata funziona e al 51' Rincon piazza un destro dal limite dell'area alle spalle di Olsen. I granata ci credono, la Roma rincula e viene colta dalle solite paure. E' il 67' quando Manolas respinge di testa al limite dell'area: Ansaldi si coordina e conclude al volo con il destro in diagonale, Olsen vede all'ultimo il pallone e non riesce ad intervenire.

Chi si aspetta il crollo della Roma deve però ricredersi. Al 28' invenzione di Pellegrini che verticalizza per El Shaarawy in area di rigore: l'ex Milan conclude col destro sul primo palo e batte Sirigu. Il finale è tutto del Torino che però non crea grosse occasioni. La Roma soffre e finalmente vince.

