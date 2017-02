Roma-Torino, probabili formazioni: tornano Perotti e Salah

La Roma ospita il Torino nel match della 25^ giornata di Serie A. I giallorossi hanno mantenuto sei volte la porta inviolata in gare interne, nessuna squadra ha fatto meglio in questo campionato e hanno vinto tutte le ultime 14 partite giocate in casa in Serie A, un record.

QUI ROMA - Perotti dovrebbe ritrovare una maglia dal primo minuto, mentre in difesa Juan Jesus è favorito su Manolas. De Rossi in cabina di regia, in vantaggio su Strootman. In pratica Spalletti ha in mente di risparmiare i giocatori diffidati in vista dell'Inter.

QUI TORINO - Ljajic favorito su Iturbe nel tridente con Belotti e Iago Falque, mentre sulla destra Zappacosta è in vantaggio su De Silvestri. Con l'assenza di Obi infortunato gioca Baselli al fianco di Lukic e Benassi. Scalpita anche Iturbe, altro ex Roma.

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-4-2-1): Szczesny; Manolas, Fazio, Juan Jesus; Peres, De Rossi, Strootman, Emerson; Perotti, Salah; Dzeko. All. Spalletti

TORINO (4-3-3): Hart; Zappacosta, Ajeti, Moretti, Barreca; Benassi, Lukic, Baselli; Iago Falqué, Belotti, Ljajic. All. Mihajlovic