Poker face: la Roma stende 4 a 1 il Torino

La Roma vince 4 a 1 contro il Torino, nel match della 25^ giornata di Serie A. Dopo dieci minuti è il solito Edin Dzeko a far esplodere l'Olimpico. I granata sbandano e Mohamed Salah raddoppia con una girata al volo. Nella ripresa è Leandro Paredes, con una perla, a chiudere i giochi. Nel finale gioia personale per Maxi Lopez e Radja Nainggolan. Secondo poker consecutivo dopo quello in Europa League servito al Villarreal.

PRIMO TEMPO - Subito aggressiva la squadra di Mihajlovic che, al 2', protesta per controllo sospetto di Emerson in area che tocca la palla con la coscia prima e con il braccio poi. La Roma, passato spavento, passa in vantaggio con il solito Dzeko. Dzeko fa partire l'azione, servendo Nainggolan sulla sinistra. Tocco di ritorno d'esterno delizioso del belga per l'ex City, che controlla e fa partire un fendente che si insacca all'angolino basso.

Spietato Dzeko: è 1 a 0 dopo 10 minuti. Passano due minuti e Nainggolan sfiora il raddoppio: blocca in posizione centrale Hart. Il Torino sbanda e al 17' la Roma fa 2 a 0 con Salah. Paredes vede il movimento degli attaccanti e prova a premiarli con un buon lancio. Barreca chiude la diagonale e intercetta di testa, ma sulla seconda palla arriva Salah, che con un sinistro di prima intenzione batte Hart.

Al 20' Salah, scatenato, converge al centro ed esplode il sinistro a giro. La sfera finisce sulla parte interna del legno. Il doppio vantaggio regala alla Roma tranquillità. Il Torino, invece, fatica a reagire. Al 39' ci prova Lukic a cambiare l'inerzia della partita ma il suo tiro termina a lato. E' l'ultima emozione di un primo tempo dominato dai giallorossi.

SECONDO TEMPO - Si riparte con un Torino più intraprendente che, soprattutto con gli inserimenti dei centrocampisti, prova a far male alla Roma. Mihajlovic le prove tutte e si affida a Iturbe, un altro ex. La Roma, tuttavia, gestisce con calma il vantaggio abbassando anche i ritmi. Al 64' ci prova Belotti: tiro timido verso Szczesny.

Nel momento migliore del Torino, la Roma fa 3 a 0. Gran gol di Paredes. Sugli sviluppi di un angolo, la sfera arriva all'argentino al limite dell'area, che con un tiro perfetto al volo trafigge Hart. Partita in ghiaccio. Al 72' ci prova Fazio di testa: para Hart. Nel finale Spalletti regala spazio anche a Totti accolto dai soliti applausi dell'Olimpico.



Al minuto 84' il Torino firma la rete della bandiera. Zappacosta fa filtrare un ottimo pallone per Maxi Lopez, scattato benissimo sul filo del fuorigioco. Arrivato sulla sfera, incrocia il destro e non dà scampo a Szczesny.

Al 91' la Roma cala il poker. Perotti crossa sul secondo palo, dove Salah appoggia a Totti. Scarico verso Nainggolan, che calcia di prima intenzione e manda all'angolino basso. E' la rete che inchioda il punteggio sul definitivo 4 a 1. La Roma vince e torna al secondo posto in classifica.

TABELLINO

Roma (3-4-2-1): Szczesny 6; Manolas 6,5 (73' Vermaelen 5,5), Fazio 6, Jesus 6; Peres 6, Paredes 7, Strootman 6,5 (82' Totti 6), Emerson 6; Salah 7, Nainggolan 7; Dzeko 7 (88' Perotti sv). Panchina: Lobont, Alisson, Rudiger, Mario Rui, De Rossi, Grenier, Gerson, El Shaarawy. All.: Spalletti

Torino (4-3-3): Hart 5; Zappacosta 6, De Silvestri 5,5, Moretti 5, Barreca 5; Benassi 5 (74' Boyè 6), Lukic 5,5, Baselli 5,5; Falque 5 (57' Iturbe 6), Belotti 5, Ljajic 4,5 (79' Maxi Lopez 6,5). Panchina: Padelli, Acquah, Gustafson, Valdifiori, Avelar, Ajeti. All.: Mihajlovic

Marcatori: Dzeko (R), Salah (R), Paredes (R), Maxi Lopez (T), Nainggolan (R)

Ammoniti: Lukic (T), Benassi (T)