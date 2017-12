Toro scatenato: Roma eliminata dalla Coppa Italia

Roma eliminata dalla Coppa Italia. La squadra di casa perde 2 a 1 contro il Torino, negli ottavi della coppa nazionale. A sbloccare la sfida è l'ex laziale Lorenzo De Silvestri prima dell'intervallo. Nella ripresa Simone Edera raddoppia. Nel finale gioia di Patrick Schick. Vanja Milinkovic-Savis para un rigore ad Edin Dzeko. Giallorossi sfortunati per i legni colpiti da Stephan El Shaarawy e Patrick Schick.

La partita dell'Olimpico è divertente. Al 3' cross al centro e colpo di testa di Bellotti: para Skorupski. Passano dieci minuti e il Toro si vede ancora. Bello scambio tra Molinaro e Niang, palla di ritorno per l'ex Juve che, da sinistra e in area, calcia a lato col mancino. Poteva far meglio, ma ottima chance per i granata.

I granata ci credono. Al 23' è Skorupski a salvare la Roma. Cross teso di Edera, colpo di testa di De Silvestri e il polacco fa una super parata con la manona destra. Di Francesco, furioso, striglia i suoi che recepiscono e sfiorano il gol con El Shaarawy. Missile dell'esterno della Roma, la palla colpisce in pieno la traversa e poi sbatte a terra, sulla linea.

Il legno giallorosso, però, è la classica occasione di gol mancato, gol subito. Al 39' l'ex Lazio De Silvestri fa 1 a 0. Corner per i granata: testa di Belotti, ennesimo miracolo di Skorupski e sulla respinta s'avventa il terzino, che anticipa Gonalons e, nonostante la deviazione del portiere, sigla il vantaggio. Toro avanti prima dell'intervallo.

Nella ripresa la Roma attacca a testa bassa. Al 47' ci prova al volo El Shaarawy, ma Savic è provvidenziale e salva il Torino. I granata, però, in contropiede fanno male ma sprecano il raddoppio con Edera. I padroni di casa però non ci stanno ma Perotti, appena entrato, e Strootman sbagliano mira. Al 67' Schick colpisce il secondo palo e come in occasione del primo tempo, subito dopo arriva il 2 a 0 del Torino.

Di Francesco le prova tutte inserendo anche Dzeko. La Roma lotta e si guadagna un rigore. Dal dischetto Milinkovic-Savic pare il rigore proprio a Dzeko. Decisivo il portiere del Torino, fratello di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Al minuto 85 la Roma ritorna in partita. Assist di El Shaarawy, stop e sinistro al volo dei Schick per il 2 a 1.

Dzeko, Schick e compagni insistono. Fino alla fine ma il miracolo non arriva. Roma eliminata, a sorpresa, dalla Coppa Italia. Passa il Torino che fa festa all'Olimpico.

Il tabellino di Roma-Torino

Roma: Skorupski; Bruno Peres, Juan Jesus, Moreno, Emerson; Gerson, Gonalons, Strootman; Under (62' Perotti), Schick, El Shaarawy. A disp.: Alisson, Romagnoli, Manolas, Fazio, Castan, Nura, De Rossi, Nainggolan, Florenzi, Dzeko. All. Di Francesco.

Torino: Milinkovic-Savic; De Silvestri, Lyanco, Moretti, Molinaro; Acquah, Valdifiori (79' Rincon), Obi; Edera (84' Boyé), Belotti, Niang (71' Berenguer). A disp.: Sirigu, Ichazo, N'Koulou, Burdisso, Barreca, Rincon, Baselli, Gustafsson, Sadiq, De Luca, Iago Falque. All. Mihajlovic.

Marcatori: De Silvestri (T), Edera (T), Schick (R)

Ammoniti: Niang (T)