Roma-Torino 0-2: i giallorossi stonano e il Gallo canta due volte all'Olimpico

Roma-Torino ha chiuso la prima domenica di Serie A del 2020. È finita 0-2, con doppietta di uno straripante Belotti, a segno nei minuti di recupero del primo tempo e poi al minuto 86, su rigore assegnato dal VAR.

La Roma ha avuto diverse occasioni per pareggiare, ma non le ha sfruttate sia a causa di errori individuali che per qualche parata degna di nota del portiere granata, Sirigu.

È forse il miglior Torino della stagione quello che beffa la Roma in casa. Non accadeva dal 2007. I giallorossi restano quindi a 35 punti in classifica.

La cronaca

Primo tempo frizzante all'Olimpico: al 2' Zaniolo chiama subito in causa Sirigu, mentre al minuto 8 Belotti costringe Pau Lopez ad un super-intervento, che devia sul palo una conclusione potente. Poi gli errori di De Silvestri e Lukic, mentre Sirigu si supera su Pellegrini.Nei minuti di recupero Rincon intercetta un rilancio di Florenzi e serve Belotti, che tiene a distanza Mancini e con un potente sinistro supera Pau Lopez. È 0-1.

Nella ripresa al 48' Berenguer pesca in area ancora Belotti che dribbla Mancini e conclude: Pau Lopez tocca sulla traversa. Al 55' viene ammonito Kolarov, mentre al 56' perotti entra in area dalla sinistra e tira poi di destro: Sirigu concede solo un corner. Fonseca al 63' manda in campo Mkhitaryan al posto di Veretout. Un minuto dopo Mancini "guadagna" un cartellino giallo per un fallo su Berenguer. Al 67' Perotti serve Pellegrini nell'area piccola, ma Sirigu si oppone alla conclusione ravvicinata e poi Mancini non riesce a ribadire in rete. Al 73' dentri anche Kalinic al posto di Perotti. Tre minuti dopo giallo anche per Florenzi.

Al minuto 82' Belotti entra in area e conclude col destro sul corpo di Smalling, che poi interviene con un braccio. Il direttore di gara viene richiamato dal VAR e assegna il rigore. Dal dischetto ancora Belotti: doppietta e 0-2. Al minuto 87 Under entra in campo al posto di un infortunato Zaniolo. Negli otto minuti di recupero la Roma prova quantomeno a segnare, ma senza successo.

Le pagelle della Roma

PAU LOPEZ 5,5

FLORENZI 6

MANCINI 5,5

SMALLING 5,5

KOLAROV 5

DIAWARA 6

VERETOUT (FUORI AL 63') 5,5

ZANIOLO (FUORI ALL'87') 5,5

PELLEGRINI 5,5

PEROTTI (FUORI AL 73') 5,5

DZEKO 5,5

MKHITARYAN (DENTRO AL 63') 5,5

KALINIC (DENTRO AL 73') 6

UNDER (DENTRO ALL'87') SV