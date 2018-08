Roma, Strootman è diventato papà: fiocco rosa, post con foto ed auguri

Si chiama "Jonah Maxime" la figlia di Kevin Strootman e Thara Pols, nata appena ieri, 20 agosto 2018. Per il centrocampista giallorosso non c'era modo migliore di cominciare la stagione. Siamo sicuri che non vede l'ora di dedicarle il primo gol.

Il neo-papà ha postato oggi una prima foto (con immancabile fiocco rosa) del "contatto" tra lui e la neonata, che stringe il dito del padre. L'As Roma, tramite il proprio profilo ufficiale di Twitter, ha ripostato la tenera immagine con questa didascalia: "Benvenuta nella famiglia giallorossa" (occhi a cuoricino).

20.08.18 Jonah❤️🎀 •••••••••• Jonah Maxime Strootman ••••••••• pic.twitter.com/H9xTpQx2dd — Kevin Strootman (@Kevin_strootman) 21 agosto 2018