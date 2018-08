Roma, spunta striscione contro Pallotta: "Americà la nostra maglia non è usa e getta"

Strascichi e striscioni. La cessione di Strootman al Marsiglia ha scoperto un nervo già sensibile dei tifosi ed il Gruppo Roma (che racchiude diversi gruppi della Curva Sud) ha rappresentato il malumore dei supporter giallorossi con uno striscione comparso nella notte sul cavalcavia che passa sopra via Anastasio II.

"Onore al giocatore che la Lupa rispetta... Americà la nostra maglia non è usa e getta". L'americà(no) naturalmente è Pallotta ed il giocatore a cui viene tributato onore Kevin Strootman.

La società per ora non ha commentato, ma quasi certamente non finirà qui la storia. Da giorni si sentiva odore di malcontento giallorosso.