Roma: guai per Di Francesco, in 4 sono ko. Pronti Zaniolo e Luca Pellegrini

Guai in vista di Roma-Spal per Eusebio Di Francesco. Il tecnico, infatti, dovrà fare a meno di Daniele De Rossi, Alexander Kolarov, Diego Perotti e Javier Pastore. Per l'ex Genoa, rientrato dell'infortunio, è già il terzo stop stagionale per un problema al polpaccio. Stesso discorso El Flaco Pastore che è assente dal derby del 29 settembre. Il capitano della Roma e il terzino serbo, invece, sono alle prese con una frattura al quinto dito del piede.

Tutti e quattro, quindi, lavoreranno a parte: l'obiettivo è recuperarli quanto prima anche in vista dell'impegno di Champions League contro il Cska Mosca, partita da non fallire. Chi scalpita, invece, sono Nicolò Zaniolo e Luca Pellegrini.

I due hanno giocato ieri contro la Tunisia, nell'amichevole che l'Italia Under 21 e vinta per 2 a 0. I due giovani sono già a Trigoria, pronti ad essere a disposizione di Di Francesco per il campionato e la Champions League. La gara di sabato all'Olimpico può essere una buona occasione per loro.