Roma-Spal 3-1: Petagna punge, poi i giallorossi trovano una comoda rimonta

La Roma supera per 3-1 la Spal nel posticipo domenicale della sedicesima giornata di Serie A. Lo fa in rimonta, dopo aver chiuso il primo tempo sorprendentemente in svantaggio a causa del rigore trasformato da Petagna al 44'. Nella ripresa il pareggio di Pellegrini (53'), il vantaggio di Perotti (66') su rigore ed il gol della sicurezza di Mkhitaryan (83'). Da sottolineare, alla seconda partita consecutiva da titolare, la prestazione di Florenzi, autore anche dell'assist per il terzo gol capitolino.

Arriva così la quarta vittoria di fila in casa per i giallorossi. In classifica diventano 32 i punti guadagnati, più quattro sull'Atalanta (che ha perso a Bologna) e a più tre sul Cagliari, che però deve ancora giocare. In tutte le nove precedenti stagioni nell'era dei tre punti a vittoria in cui la Roma ha conquistato almeno 32 punti dopo le prime 16 gare di campionato, i giallorossi hanno sempre chiuso il torneo nelle prime tre posizioni.

Le pagelle della Roma

PAU LOPEZ 6,5

FLORENZI 7

CETIN 6

FAZIO 6

KOLAROV 5,5

DIAWARA 6

VERETOUT 6,5

ZANIOLO 6

PELLEGRINI 7

PEROTTI 6,5 (FUORI AL 79')

DZEKO 6,5 (FUORI ALL'89')

MKHITARYAN 6,5 (DENTRO AL 79')

KALINIC (DENTRO ALL'89') sv