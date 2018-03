Sorteggio Champions: chi sarà l'avversario della Roma? Ecco i possibili abbinamenti

Chi sarà l'avversaria della Roma in Champions League. Venerdì 16 marzo si svolgerà il sorteggio dei quarti di finale. L'urna di Nyon svelerà quali saranno gli abbinamenti del prossimo turno a eliminazione diretta. Il sorteggio coinvolgerà sicuramente la Juventus, la Roma oltre ad altre grandi corazzate come Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, Siviglia ed una tra Barcellona o Chelsea. Sicuramente, tra tutta, la più abbordabile è la squadra di Vincenzo Montella che, anche se ha eliminato il Manchester United, vale meno delle altre.

Chi partecipa al sorteggio?

Juventus (ITA)

Liverpool (ENG)

Manchester City (ENG)

Real Madrid (ESP, detentori)

Roma (ITA)

Siviglia (SPA)

Barcellona/Chelsea

Besiktas/Bayern

Ci sono restrizioni geografiche?

No. Sarà un sorteggio aperto senza teste di serie e inoltre potranno essere sorteggiate contro due squadre appartenenti alla stessa federazione nazionale. Le squadre sorteggiate per prime giocheranno l'andata in casa.

Quando si giocheranno le partite?

Le gare d'andata saranno martedì 3 e mercoledì 4 aprile, mentre quelle di ritorno il 10 e 11 aprile. Il calendario esatto verrà confermato nel pomeriggio del sorteggio.

Cosa succede dopo?

Quarti di finale: 3/4 e 10/11 aprile

Sorteggio semifinali: 13 aprile

Semifinali: 24/25 aprile e 1/2 maggio

Finale: sabato 26 maggio, stadio NSC Olimpiyskyi, Kiev