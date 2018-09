Roma, sono 13 i convocati per le nazionali: con l'Italia anche Zaniolo

La prossima partita ufficiale della Roma sarà quella del 16 settembre, in casa contro il Chievo, ma tredici giallorossi saranno impegnati anche prima con le rispettive nazionali. Scopriamo chi sono i convocati, tra cui una giovane sorpresa tutta italiana.

Le convocazioni giallorosse di Mancini

Il ct dell'Italia, per le prime due gare della Nations League, la nuova competizione Uefa che vedrà gli azzurri contro la Polonia al Dall'Ara e contro i campioni d'Europa del Portogallo a Lisbona, ha pescato dalla Roma tre centrocampisti. I primi due, a cui verrà affidata la mediana azzurra di un futuro sempre più presente, sono Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante.

Oltre a loro, però, a sorpresa è stato convocato anche Nicolò Zaniolo, finalista lo scorso luglio con l'Under 19 al Campionato Europeo. Zaniolo si è trasferito questa estate alla Roma dall'Inter insieme a Santon nell'affare che ha portato Nainggolan in nerazzurro. Pur non avendo mai esordito in Serie A, il 19enne potrà sfruttare queta grande opportunità.

I tre convocati nella Nazionale maggiore italiana torneranno a disposizione di mister Di Francesco non prima del 9 settembre.

Gli altri nazionali

Sempre con la maglia dell'Italia, ma per l'Under 20, è stato convocato Luca Pellegrini (rientro 7 settembre). Il campione del mondo Nzonzi tornerà a vestire la maglia della Francia (rientro il 10). Kluivert convocato con l’Olanda (rientro il 10); Bianda con l’Under 19 francese (rientro il 10); Ünder con la Turchia (rientro l’11); Schick con la Repubblica Ceca (rientro l’11); Kolarov con la Serbia (rientro l’11); Olsen con la Svezia (rientro l’11); Dzeko con la Bosnia (rientro il 12); Manolas con la Grecia (rientro il 12).

Curiosità: due giallorossi, Olsen ed Ünder , si sfideranno il 10 settembre in Svezia-Turchia.