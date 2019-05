Roma: serve un nuove allenatore, Mihajlovic è più di una idea

La Roma pensa a Sinisa Mihajlovic come nuovo allenatore della Roma. Una tentazione forte, una scelta di rottura, con un tecnico che sa gestire situazioni complesse e che non avrebbe timore a tornare a Roma dove ha militato come giocatore dal 1992 al 1994, nonostanza il suo passato alla Lazio.

La Roma comunque tiene in piedi anche altri nomi, tra cui quello del tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo e dell'ex allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, senza escludere anche piste straniere. Dopo i rifiuti di Antonio Conte e Gian Piero Gasperini, la Roma ha bisogno di un tecnico e Sinisa, l'ex biancoceleste, può essere l'uomo giusto.