Champions League, la Roma pesca lo Shakhtar Donetsk

La Roma pesca lo Shakhtar Donetsk. L'urna di Nyon ha regalato ai giallorossi una sfida, valida per gli ottavi di finale della massima competizione europea. La squadra di Eusebio Di Francesco era nella prima fascia grazie alla vittoria nel girone davanti al Chelsea di Antonio Conte e all'Atletico Madrid del Cholo Simeone.

La Juventus, invece, affronterà il Tottenham con la prima in casa. La Roma giocherà, invece, l'andata in Ucraina per giocarsi poi tutto all'Olimpico nel ritorno. Un sorteggio fortunato considerato che i capitolini hanno evitato Real Madrid e Bayern Monaco. Le partite sono in programma il 13, 14, 20 e 21 febbraio (andata) e il 6, 7, 13 e 14 marzo (ritorno).