Notte da Champions: Dzeko stende lo Shakhtar, Roma tra le migliori 8 d'Europa

La Roma passa il turno in Champions League, batte lo Shakhtar 1 a 0 e si qualifica ai quarti di finale. Dopo un brutto primo tempo, la sfida si scalda nella ripresa con un guizzo di Edin Dzeko. I giallorossi sono tra le magnifiche 8 d'Europa.

Roma con i titolarissimi. Shakhtar orfano di Malyshev, costretto ai box da un infortunio. Subito una transizione dei giallorossi: Nainggolan s'insinua in area e appoggia a rimorchio per il bosniaco, il cui piattone morbido diviene facile preda per Pyatov. Lo Shakhtar, però, non si fa intimidire e quando può riparte anche se, nella prima parte di gara, le occasioni da gol latitano.

Al 28' ci prova Taison: palla in curva Sud. Passano cinque minuti e Fazio perde una palla sanguinosa ma Ferreyra non ne approfitta a pieno. E' l'ultimo guizzo di un primo tempo che non passerà alla storia. Ad inizio ripresa la Roma, quasi a sorpresa, passa. Kolarov appoggia per Strootman, che prolunga di prima intenzione con il mancino: filtrante che sorprende i due centrali, guizzo felino di Dzeko, che beffa Pyatov con l'esterno destro. E' 1 a 0.

Passano 100 secondi e Perotti si divora il 2 a 0. Insiste la Roma che, al 64', sfiora ancora la rete. Gara capovolta ma sempre aperta. Di Francesco, però, non si fida e si copre: dentro Gerson e fuori Under. Risponde Fonseca con Patrick per Stepanenko. Al 78' altra mazzata per lo Shakhtar: Ordets, ultimo uomo, stende Dzeko. Rosso per il centrale ucraino.

Il clima si surriscalda. Fonseca nel finale le prova tutte: Dentinho per Marlos. La Roma, tuttavia, non ha problemi a difendersi, vince 1 a 0 e, grazie al risultato dell'andata, passa il turno in Champions League.

Tabellino e pagelle Roma-Shakhtar

Roma - Alisson 6; Florenzi 6, Manolas 6, Fazio 6, Kolarov 6; De Rossi 6,5, Strootman 6,5; Under 5,5 (65' Gerson 6), Nainggolan 6, Perotti 5,5; Dzeko 7 (88' El Shaarawy sv). All. Di Francesco. Panchina: Skorupski, Juan Jesus, Pellegrini, Schick, Peres.

Shakhtar Donetsk - Pyatov 5,5; Butko 5, Ordets 5 Rakitskiy 6, Ismaily 6; Stepanenko 6 (74' Patrick 6), Fred 6,5; Marlos 5,5 (80' Dentinho sv), Taison 6, Bernard 5,5; Ferreyra 5,5. All. Fonseca. Panchina: Kudryk, Khocholava, Petriak, Zubkov, Kovalenko.

Marcatori - Dzeko (R)

Espulso - Ordets (S)

Ammoniti - Florenzi (R), Manolas (R), Stepanenko (S), Fred (S), Ferreyra (S)