Gladiatori di Roma: Messi si inchina, caroselli in città. Giallorossi in semifinale sognando Kiev

La Roma è in semifinale di Champions League. Una rimonta storica che ha fatto impazzire l'Olimpico (qui la partita). Il Barcellona, annichilito, esce con le ossa rotte. I giallorossi festeggiano grazie alle reti di Edin Dzeko, Daniele De Rossi e di Kostas Manolas nel finale.

Una serata epica con il pubblico delle grandi occasioni che ha riempito l'impianto romano. Una impresa nata dall'orgoglio della sconfitta del Camp Nou. La Roma c'è. E' la vittoria di Eusebio Di Francesco, criticato per un campionato tra alti e bassi, ma che mischia le carte in tavola e fa un capolavoro tattico con una difesa a tre, un centrocampo dinamico e davanti le due torri Dzeko e Schick che mandano in bambola Pique e compagni. Poi la gabbia intorno a Leo Messi capace di un solo tiro, debole, in tutta la partita.

Il punto esclamativo di una serata magica, come la Roma, al minuto 82. San Kostas da Naxos vola. Un tuffo che rimarrà nella storia della Roma: un gol cheregalato un sogno incredibile ai tifosi romanisti. Non ci sono parole per raccontare l'euforia del popolo giallorosso.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Complimenti alla @OfficialASRoma per la Remuntada di stasera. Grande prova d’orgoglio per la città e per l’Italia intera. #RomaBarcellona — Virginia Raggi (@virginiaraggi) 10 aprile 2018

Le emozioni dell'Olimpico scaldano la Capitale. Ci sono i caroselli. In tanti scendo in strada strombazzando dalle loro auto da Garbatella a Trastevere. Da Testaccio a Ostia. La zona dello stadio è tutta giallorossa. La Roma è in semifinale di Champions non succedeva dal 1983/84 anno della finale persa contro il Liverpool. In tanti, ancora, non ci credono. Ma è tutto vero come dimostrano i tweet del club romanista. La Roma, ora, non vuole smettere di sognare e punta Kiev, stadio dove si giocherà la finale di Champions League.