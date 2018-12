Roma-Sassuolo, probabili formazioni: Perotti e Dzeko chiedono spazio

La Roma affronta il Sassuolo nel match della 18 della 18^ giornata di Serie A. Il 26 dicembre, all'Olimpico, non è previsto grande affluenza di pubblico. La sfida del boxing day italiano sarà trasmessa da in esclusiva su Sky Sport, mentre per gli abbonati sarà disponibile anche la piattaforma streaming Sky Go.

Le ultime notizie su Roma Sassuolo

Di Francesco avrà ancora fuori per infortunio De Rossi, mentre recupera per la panchina El Shaarawy e forse anche Lorenzo Pellegrini. In attacco Dzeko dovrebbe ritrovare il posto da centravanti titolare dopo i minuti finali giocati a Torino contro la Juventus, mentre sulle ali Under e il rientrante Perotti. Florenzi tornerà in difesa.

De Zerbi dal canto suo dovrà rinunciare ad Adjapong, Boateng, Boga, Sernicola e probabilmente Duncan, oltre a Rogerio squalificato. Possibile ritorno al 3-5-2 con Di Francesco a tutta fascia sinistra: l'alternativa è inserire Peluso. In attacco tornerà Babacar dal 1' al fianco di Berardi.

Le formazioni di Roma Sassuolo

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Under, Zaniolo, Perotti; Dzeko.

Sassuolo (3-5-2): Consigli; Marlon, Magnani, G. Ferrari; Lirola, Bourabia, Sensi, Locatelli, Di Francesco; Berardi, Babacar.



