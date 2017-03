Roma-Sassuolo, probabili formazioni: El Shaarawy sarà titolare

La Roma affronta il Sassuolo nel posticipo della 29^ giornata di Serie A. Prima della sconfitta con il Napoli, i giallorossi erano imbattuti in casa in campionato da 24 partite, e avevano ottenuto 15 successi interni di fila. Va anche sottolineato che i capitolini hanno sempre trovato il gol contro il Sassuolo in campionato: 15 reti in totale.

QUI ROMA - Spalletti potrebbe fare ricorso a un abbondante turnover: dentro di sicuro Szczesny in porta e probabilmente dall'inizio anche Juan Jesus, Emerson, Paredes, Grenier, El Shaarawy e Perotti. A riposo De Rossi, forse Rudiger e Salah. Non è escluso un ritorno al 4-2-3-1 con un turno di riposo anche per Bruno Peres, opaco contro il Lione.

QUI SASSUOLO - Il ritorno di Defrel, dopo due giornate di stop a causa di un problema muscolare, è la buona notizia per Di Francesco. Il francese riprenderà il suo posto al centro del tridente con Berardi e Politano (favorito su Ragusa). In difesa Peluso in lotta con Dell'Orco per sistemarsi sulla sinistra della difesa. Ci sono gli ex Pellegrini e Aquilani.

PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-4-2-1): Szczesny; Rudiger, Fazio, Manolas; Peres, Paredes, Strootman, Emerson; El Shaarawy, Nainggolan; Dzeko. All. Spalletti

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Gazzola, Cannavaro, Acerbi, Peluso; Pellegrini, Aquilani, Duncan; Berardi, Defrel, Politano. Allenatore: Di Francesco