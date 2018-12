Roma-Sassuolo 3-1 | Il Natale è Schick: ripresa la corsa per la Champions

La Roma vince 3 a 1 contro il Sassuolo nel match della 18^ giornata di Serie A. Dopo pochi minuti i padroni di casa passano con un calcio di rigore di Diego Perotti. Il raddoppio arriva, poco dopo, con un bel gol di Patrick Schick. Nel secondo tempo Nicolò Zaniolo, con una perla, chiude la pratica. Nel recupero gioia per Khouma Babacar.

Al 6' lancio per Schick, sgambettato da Ferrari in area: per l'arbitro nessun dubbio, è rigore. Dal dischetto Perotti non sbaglia. Palla da un lato, all'angolino basso e imprendibile. E' 1 a 0. Il Sassuolo prova subito a reagire e sfiora l'autorete con Schick che, per un rinvio maldestro, colpisce la traversa e per poco non batte Olsen.

La partita è piacevole e, al 21', Under sfiora il raddoppio. Il 2 a 0 arriva al 23' con Schick che, in contropiede, salta Consigli e firma il gol che fa gioire l'Olimpico. La Roma gestisce il vantaggio e con Zaniolo sfiora anche la terza marcatura. Al 55' Florenzi va al traversone profondo sul secondo palo, Schick è tutto solo ma di testa non dà forza e regala di fatto il pallone a Consigli.

Al 59' la Roma chiude la pratica. Lancio in profondità per Zaniolo sulla fascia destra. L'ex Inter converge al centro, con una finta mette a sedere sia il difensore che il portiere e con un tocco sotto scavalca Consigli stesso. E' 3 a 0. Di Francesco, a risultato acquisito, cambia: dentro Pastore, Kluivert e Dzeko per Perotti, Zaniolo e Schick.

Nel finale Consigli nega la rete a Kluivert, Under e Kolarov. Il gol, però, lo fa Babacar in contropiede facendo andare su tutte le furie Di Francesco. La Roma vince, riprende la corsa alla Champions League: ora è a meno 4 dalla Lazio.

Il tabellino di Roma-Sassuolo

Roma (4-2-3-1): Olsen 6; Florenzi 6,5, Manolas 6, Fazio 5,5, Kolarov 6; Nzonzi 6, Cristante 6,5; Cengiz Under 6, Zaniolo 7 (64' Pastore 6), Perotti 7 (68' Kluivert 6); Schick 7 (76' Dzeko sv). Panchina: Mirante, Karsdorp, Pellegrini Luca, Juan Jesus, Marcano, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco.

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6,5; Marlon 4,5, Lemos 5,5 (46' Lirola 6), Ferrari 4, Dell'Orco 5,5; Bourabia 5, Magnanelli 5, Djuricic 5 (57' Di Francesco 6); Berardi 6, Babacar 6, Brignola 5. Panchina: Pegolo, Matri, Sensi, Peluso, Magnani, Locatelli. Allenatore: De Zerbi.

Marcatori: rig. Perotti (R), Schick (R), Zaniolo (R), Babacar (S)

Ammoniti: Ferrari (S), Florenzi (R)





