Rimonta d'orgoglio, la Roma si toglie il Sassuolo dalle scarpe

La Roma vince 3 a 1 contro il Sassuolo, nel match della 29^ giornata di Serie A. Dopo 9 minuti Gregoire Defrel fredda i giallorossi portando avanti gli emiliani. Poco dopo Leandro Paredes con un bel tiro pareggia. Prima dell'intervallo Mohamed Salah porta avanti i padroni di casa. Nella ripresa entra Edin Dzeko chiude i giochi.

PRIMO TEMPO - Si gioca a ritmi alti fin da subito con due ghiotte chance in avvio. Al 2' doppia occasione per la Roma con Salah. Sbaglia Letschert in fase di disimpegno, l'egiziano conclude una prima volta, ma Consigli è bravo, sulla respinta ancora Salah, ma il tiro finisce alto. Risponde il Sassuolo con Defrel che, da un paio di metri, manda alto un cross di Berardi.

Al 9', però, il Sassuolo passa proprio con Defrel. Cross di Berardi dalla destra, velo di Politano, sinistro a giro di Defrel che batte imparabilmente Szczesny. Sassuolo avanti. Passano 7 minuti e la Roma pareggia con un bel tiro di Paredes. E' 1 a 1 dopo 17 minuti.

La partita è viva. Al 19' cross di Nainggolan, arriva in corsa il brasiliano: tiro potentissimo che sbatte sulla traversa. Dall'azione che ne segue Szczesny nega il gol a Politano. Le occasioni da rete fioccano e i ritmi restano alti. Al 41' cross di Strootman, inserimento perfetto di Rudiger che conclude di testa alto sopra la traversa. Risponde il Sassuolo con Defrel che prova l'eurogol di tacco e Politano con un tiro a giro.

Prima dell'intervallo arriva il 2 a 1 della Roma. El Shaarawy si inserisce sfruttando un'altra incertezza di Letschert: Consigli gli ribatte la conclusione, ma Salah è lesto a ribadire in rete. Protesta il Sassuolo per una spinta dell'egiziano su Peluso. E' la rete che porta avanti i giallorossi, forse immeritatamente.