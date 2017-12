Un Sassuolo nella scarpa: Missiroli e Var fermano la Roma

La Roma pareggia 1 a 1 contro il Sassuolo nel match della 19^ giornata di Serie A. L'ex Lorenzo Pellegrini sblocca una partita complicata per i padroni di casa. Nella ripresa Simone Missiroli pareggia i conti.

Avvio di personalità da parte degli emiliani, che se la giocano a viso aperto contro la squadra dell'ex Di Francesco. Roma quasi sorpresa dall'atteggiamento del Sassuolo. Al 10' contropiede degli ospiti con Politano che impegna Alisson. 100 secondi dopo cross dalla sinistra di Ragusa verso il primo palo e Politano anticipa Fazio: deviazione di prima del talento neroverde, che chiama ad un ottimo intervento Alisson.

La Roma, dopo un avvio col freno a mano tirato, si affaccia anche in attacco e passa al 34' con i classico gol dell'ex: Pellegrini non esulta e porta in vantaggio la Roma. Si sblocca, dunque, una partita che stava per diventare più complicata del previsto per i giallorossi. E' 1 a 0. Il Sassuolo però non ci sta e Ragusa impegna Alisson.

Nella ripresa fuori Manolas (infortunato) e Schick (anonimo), dentro Juan Jesus e El Shaarawy. Al 56' brutto pallone perso da Cannavaro e ripartenza fulminante di Nainggolan: il belga si accentra dalla sinistra e calcia in porta, ma Consigli tocca la sfera quel tanto che basta per spedirla sul fondo. Risponde il Sassuolo con Ragusa che per poco non pareggia.

Iachini ci crede e inserice Matri. Al 62' Kolarov entra in area e scarica orizzontalmente per El Shaarawy: colpo a botta sicura del 'Faraone' da posizione ravvicinata e grandissimo intervento di Consigli. Al 68' Acerbi colpisce di testa: il pallone termina di poco distante dalla porta difesa da Alisson. Il Sassuolo, con merito, però pareggia al 78'.

Cross di Peluso dalla sinistra, perfetto per l'inserimento in area di rigore di Missiroli: il centrocampista neroverde anticipa Juan Jesus e firma il pareggio. E' 1 a 1. Di Francesco allora inserice Under per Pellegrini. Al minuto 85' Falcinelli punta Juan Jesus, lo salta e, in precarie condizioni di equilibrio, non centra lo specchio della porta. Al minuto 88 la Roma segna, ma il Var annulla. E' l'ultima emozione: la Roma inciampa.

Il tabellino di Roma-Sassuolo

Roma: Alisson 6,5; Florenzi 7, Manolas 6 (46' Juan Jesus 5), Fazio 5,5, Kolarov 6,5; Pellegrini 7 (80' Under sv), De Rossi 6, Nainggolan 6; Schick 5 (46' El Shaarawy 6), Dzeko 6,5, Perotti 6. Panchina: Skorupski, Peres, Moreno, Emerson, Gerson, Gonalons, Strootman. Allenatore: Di Francesco.

Sassuolo: Consigli 6,5; Lirola 6, Cannavaro 6, Acerbi 6, Peluso 6,5; Missiroli 7, Magnanelli 6, Duncan 5,5 (74' Mazzitelli 6); Politano 6,5 (89' Cassata sv), Falcinelli 5,5, Ragusa 6 (55' Matri 6). Panchina: Pegolo, Gazzola, Dell'Orco. Allenatore: Iachini.

Marcatori: Pellegrini (R), Missiroli (S)

Ammoniti: Dzeko (R), Magnanelli (S), Mazzitelli (S)